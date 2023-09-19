Курс валют на 19 вересня — банки встановили нові ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 19 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,01), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 19 вересня

За цими даними, вартість євровалюти у продажу становить 39,37 грн/євро (-0,01), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,44 грн (+0,22). У купівлі — 37,67 грн (+0,03), в продажу — 38,43 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,43 грн (+0,08), у продажу — 41,37 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 37,39 грн (-0,01) — 37,99 грн (-0,01);

Ощадбанк — 37,85 грн (-0,05) — 38,75 грн (+0,05);

Sense bank — 37,80 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05);

Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);

Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;

Правексбанк — 37,85 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,34 грн (+0,09), у продажу — 38,55 (+0,15). Євро у купівлі — 41,10 (+0,20) грн, у продажу — 41,40 (+0,25).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" відсудила "моральну компенсацію" за неповну інформацію щодо кредитки. Також банк спише нарахований борг за карткою.

Також ми писали, Національний банк протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.