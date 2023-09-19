Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Банки встановили нові ціни на валюту: курс на 19 вересня arrow

Банки встановили нові ціни на валюту: курс на 19 вересня

19 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 19 вересня — банки встановили нові ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 19 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,01), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро на 19 вересня

За цими даними, вартість євровалюти у продажу становить 39,37 грн/євро (-0,01), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,44 грн (+0,22). У купівлі — 37,67 грн (+0,03), в продажу — 38,43 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,43 грн (+0,08), у продажу — 41,37 (+0,08) грн.

  • ПриватБанк — 37,39 грн (-0,01) — 37,99 грн (-0,01);
  • Ощадбанк — 37,85 грн (-0,05) — 38,75 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,80 грн (-0,05) — 38,30 грн (-0,05);
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Правексбанк — 37,85 грн (+0,10) — 38,40 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,34 грн (+0,09), у продажу — 38,55 (+0,15). Євро у купівлі — 41,10 (+0,20) грн, у продажу — 41,40 (+0,25).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" відсудила "моральну компенсацію" за неповну інформацію щодо кредитки. Також банк спише нарахований борг за карткою.

Також ми писали, Національний банк протягом цього тижня суттєво посилив підтримки курсу гривні, продавши значно більшу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку. Обсяг продажу із міжнародних резервів зріс у кілька разів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз