Курс валют на 17 октября — банки и обменники переписали цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на вторник, 17 октября. Согласно ему, евро стоит 38,28 грн/евро (+0,01), а доллар — 36,33 грн (-0,04).

Такая информация обнародована на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 17 октября

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,10 грн (+0,00). В покупке — 37,41 грн (+0,06), в продаже — 38,12 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,56 грн (-0,07), в продаже — 40,59 (-0,12) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,85 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,65 грн — 38,10 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,05).

Sense bank — 37,55 грн (+0,35) — 38,10 грн (+0,10).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (+0,05), в продаже — 38,15 (+0,04). Цена евро в покупке — 40,30 грн, в продаже — 40,50 грн.

Источник: Минфин

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Напомним, ранее специалисты по недвижимости оценили влияние недавней частичной отмены фиксированного курса в стране на стоимость жилья на первичном рынке.

Также мы писали, что в сентябре текущего года у граждан серьезно увеличился спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.