Курс валют 24 августа – доллар в банках подорожал

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 24 августа. Евро стоит в покупке 39,64 грн/евро, что меньше по сравнению с предыдущим банковским днем на две копейки. Доллар стоит в покупке 36,56 грн.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 24 августа

По этой информации, стоимость евро в продаже — 40,03 грн/евро (-0,02), американской валюты — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дорожать: в среднем стоит 38,50 грн. В покупке — 37,82 грн (+0,16), в продаже — 38,67 (+0,19). Евро стоит в покупке 41,15 (0,00) грн, в продаже — 42,27 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн (+0,10) — 38,35 грн (+0,10);

УкрСиббанк — 37,70 (+0,25) грн — 38,80 (+0,45) грн.

Sense bank — 37,80 грн (+0,20) — 38,55 грн (+0,35);

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,25) — 38,70 грн (+0,30);

Укрэксимбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,90 (+0,55) грн — 38,80 (+0,35) грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,35 (+0,09) грн, в продаже — 38,60 (0,00) грн. Евро в покупке — 41,70 (-0,05) грн, в продаже — 42,10 грн.

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Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также НБУ в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.