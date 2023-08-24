Курс валют 24 серпня — долар у банках подорожчав

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют на 24 серпня. Євро коштує купівлі 39,64 грн/євро, що менше порівняно з попереднім банківським днем на дві копійки. Долар коштує у купівлі 36,56 грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

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Курс долара та євро 24 серпня

За цією інформацією, вартість євро у продажу — 40,03 грн/євро (-0,02), американської валюти — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар продовжує дорожчати: у середньому коштує 38,50 грн. У купівлі — 37,82 грн (+0,16), в продажу — 38,67 (+0,19). Євро коштує у купівлі 41,15 (0,00) грн, у продажу — 42,27 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн (+0,10) — 38,35 грн (+0,10);

УкрСиббанк — 37,70 (+0,25) грн — 38,80 (+0,45) грн.

Sense bank — 37,80 грн (+0,20) — 38,55 грн (+0,35);

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,25) — 38,70 грн (+0,30);

Укрексімбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 37,90 (+0,55) грн — 38,80 (+0,35) грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,35 (+0,09) грн, у продажу — 38,60 (0,00) грн. Євро у купівлі — 41,70 (-0,05) грн, у продажу — 42,10 грн.

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Нагадаємо, Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Також НБУ у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.