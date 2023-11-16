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Банки перепишут проценты по кредитам — чего ждать украинцам

16 ноября 2023 05:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Банки перепишут проценты по кредитам — чего ждать украинцам
В Украине снизят ставки по кредитам. Фото: PaySpace
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине будет продолжаться снижение ставок по всем кредитам до конца 2023 года. Итоговый размер процентов зависит от вида кредита, его срока и суммы первого взноса. Учитывая это, для граждан станут доступнее ипотека, потребительские и автокредиты на 2-3%.

Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, пишет OBOZ.UA.

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Как пояснила эксперт, причиной удешевления кредитов для украинцев является существенное снижение учетной ставки Национального банка Украины, которая будет снижена в октябре до 16%.

"Снижение учетной ставки является мощным толчком к снижению ставок по кредитам и развитию партнерских программ банков с производителями, поставщиками тех или иных товаров ", — пояснила банкир.

Она добавляет, что привлеченные под кредитные программы средства стали более "дешевыми", а потому позволяют коммерческим банкам активнее развивать разные направления кредитования, прежде всего:

  • ипотеку;
  • автокредитование;
  • потребительское кредитование;
  • кредитование бизнеса (на приобретение основных средств: оборудования, автотранспорта и т.п.).

Между тем, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов , открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.

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