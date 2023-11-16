Банки перепишуть відсотки за кредитами — чого очікувати українцям

В Україні знижать ставки за кредитами. Фото: PaySpace

В Україні триватиме зниження ставок за всіма кредитами до кінця 2023 року. Підсумковий розмір відсотків залежатиме від виду кредиту, його терміну та суми першого внеску. З огляду на це, для громадян стануть доступнішими іпотека, споживчі та автокредити на 2-3%.

Про це розповіла заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва, пише OBOZ.UA.

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Як пояснила експертка, причиною здешевлення кредитів для українців є суттєве зниження облікової ставки Національного банку України, яку буде знижено у жовтні до 16%.

"Зниження облікової ставки є потужним поштовхом до зниження ставок за кредитами та розвитку партнерських програм банків з виробниками, постачальниками тих чи інших товарів", — пояснила банкір.

Вона додає, що залучені під кредитні програми кошти стали більш "дешевими", а тому дозволяють комерційним банкам активніше розвивати різні напрямки кредитування, насамперед:

іпотеку;

автокредитування;

споживче кредитування;

кредитування бізнесу (на придбання основних засобів: обладнання, автотранспорту тощо).

Тим часом у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями у жовтні 2023 року. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.