Курс доллара, евро и злотого в Украине на 8 ноября

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках продолжает дешеветь доллар. Кроме того, Национальный банк Украины снизил официальные курсы евро и злотого.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,03 грн;

евро — 38,48 грн/евро;

злотый — 8,62 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,54 грн. В покупке — 37,48 грн, в продаже — 37,59 грн. Цена евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,22 грн.

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,50 грн, в продаже – 37,63 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.

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Напомним, в ПриватБанке рассказали об интересных трендах среди своих клиентов. В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.

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