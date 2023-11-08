Курс доллара, евро и злотого в Украине на 8 ноября

Банки опустили цены на доллар и евро — курс валют на сегодня
В украинских банках продолжает дешеветь доллар. Кроме того, Национальный банк Украины снизил официальные курсы евро и злотого.
Такие данные обнародованы на сайте НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
Так, согласно официальной информации НБУ, на 8 ноября курс установлен на уровне:
- доллар — 36,03 грн;
- евро — 38,48 грн/евро;
- злотый — 8,62 грн/PLN.
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,54 грн. В покупке — 37,48 грн, в продаже — 37,59 грн. Цена евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,22 грн.
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,50 грн, в продаже – 37,63 грн. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн, в продаже — 40,25 грн.
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Напомним, в ПриватБанке рассказали об интересных трендах среди своих клиентов. В банке отмечают, что количество открытых в октябре счетов является рекордным показателем за последние три года.
Также мы писали, что в Украине 25 копеек можно продать почти за тысячу долларов. Особая ценность в монетах серии 4БАм, известных как "англичанки". Их отличительная черта – это производство на основе британских штампов, содержащих ошибки.
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