Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українських банках продовжує дешевшати долар. Крім того, Національний банк України знизив офійційні курси євро та злотого.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:

долар — 36,03 грн;

євро — 38,48 грн/євро;

злотий — 8,62 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,54 грн. У купівлі — 37,48 грн, в продажу — 37,59 грн. Ціна євро у купівлі — 40,05 грн, в продажу — 40,22 грн.

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,50 грн, у продажу — 37,63 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.

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