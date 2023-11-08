Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада

Банки опустили ціни на долар та євро — курс валют на сьогодні
В українських банках продовжує дешевшати долар. Крім того, Національний банк України знизив офійційні курси євро та злотого.
Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:
- долар — 36,03 грн;
- євро — 38,48 грн/євро;
- злотий — 8,62 грн/PLN.
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,54 грн. У купівлі — 37,48 грн, в продажу — 37,59 грн. Ціна євро у купівлі — 40,05 грн, в продажу — 40,22 грн.
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,50 грн, у продажу — 37,63 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.
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