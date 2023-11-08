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Банки опустили ціни на долар та євро — курс валют на сьогодні

8 листопада 2023 09:05
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Курс долара, євро та злотого в Україні на 8 листопада
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українських банках продовжує дешевшати долар. Крім того, Національний банк України знизив офійційні курси євро та злотого.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 8 листопада курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,03 грн;
  • євро — 38,48 грн/євро;
  • злотий — 8,62 грн/PLN.

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,54 грн. У купівлі — 37,48 грн, в продажу — 37,59 грн. Ціна євро у купівлі — 40,05 грн, в продажу — 40,22 грн.

Курс долара в українських банках

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,50 грн, у продажу — 37,63 грн. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн, у продажу — 40,25 грн.

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Нагадаємо, в ПриватБанку розказали про цікаві тренди серед своїх клієнтів. В банку зазначають, що кількість відкритих у жовтні рахунків є рекордним показником за останні три роки. 

Також ми писали, що в Україні 25 копійок можна продати майже за тисячу доларів. Особлива цінність у монетах серії 4БАм, відомих як "англійки". Їхня відмінна риса — це виробництво на основі британських штампів, що містять помилки.

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