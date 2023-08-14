Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Банки обновили валютный курс: сколько стоят доллар и евро 14 августа arrow

Банки обновили валютный курс: сколько стоят доллар и евро 14 августа

14 августа 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют 14 августа — в банках подскочили доллар и евро
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс евро в покупке на уровне 40,08 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 27 копеек. Курс американской валюты неизменен: в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара 14 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,48 грн/€ (-0,27), а доллар по-прежнему — 36,93 грн.

В то же время, на наличном рынке валюта дорожает. Доллар в среднем стоит 37,45 грн. В покупке — 36,98 грн (+0,04), в продаже — 37,71 (+0,05). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,04) грн, в продаже — 41,76 (+0,08) грн.

  • ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15);
  • Укрэксимбанк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 (+0,10) грн;
  • Sense банк — 37,10 грн — 37,70 грн;
  • Кредобанк — 37,16 грн (+0,07) — 37,79 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,35 (-0,05), 37,50 — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,15 грн (-0,10), в продаже — 41,40 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, на днях в Украине смягчили ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Также сообщалось, что НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения в нормализацию монетарной политики, поэтому работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз