Курс валют 14 августа — в банках подскочили доллар и евро

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс евро в покупке на уровне 40,08 грн/€, что меньше против предыдущего банковского дня на 27 копеек. Курс американской валюты неизменен: в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара 14 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,48 грн/€ (-0,27), а доллар по-прежнему — 36,93 грн.

В то же время, на наличном рынке валюта дорожает. Доллар в среднем стоит 37,45 грн. В покупке — 36,98 грн (+0,04), в продаже — 37,71 (+0,05). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,04) грн, в продаже — 41,76 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15);

Укрэксимбанк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 (+0,10) грн;

Sense банк — 37,10 грн — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,16 грн (+0,07) — 37,79 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта изменилась: в покупке — 37,35 (-0,05), 37,50 — в продаже. Евровалюта: в покупке — 41,15 грн (-0,10), в продаже — 41,40 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, на днях в Украине смягчили ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.

Также сообщалось, что НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения в нормализацию монетарной политики, поэтому работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.