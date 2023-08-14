Курс валют 14 серпня — у банках підскочили долар і євро

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив новий офіційний курс євро у купівлі на рівні 40,08 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на 27 копійок. Курс американської валюти незмінний: у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Згідно з цими даними, євро у продажу коштує 40,48 грн/€ (-0,27), а долар, як і раніше — 36,93 грн.

Водночас на готівковому ринку валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 37,45 гривні. У купівлі — 36,98 грн (+0,04), у продажу — 37,71 (+0,05). Євро коштує у купівлі 40,79 (+0,04) грн, у продажу — 41,76 (+0,08) грн.

ПриватБанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,10 грн — 37,92 грн (+0,15);

Укрексімбанк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 (+0,10) грн;

Sense банк — 37,10 грн — 37,70 грн;

Кредобанк — 37,16 грн (+0,07) — 37,79 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта змінилася: у купівлі — 37,35 (-0,05), 37,50 — у продажу. Євровалюта: у купівлі — 41,15 грн (-0,10), у продажу — 41,40 грн (-0,05).

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Нагадаємо, днями в Україні пом'якшили низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.

Також повідомлялося, що НБУ вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики, тому працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.