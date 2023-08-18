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АЗС повысили цены: сколько стоит бензин и дизтопливо 18 августа

18 августа 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 18 августа – на АЗС дорожают бензин и дизтопливо
Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 18 августа, автозаправочные станции снова повысили цены на горючее. Изменились в стоимости дизельное топливо и все виды бензинов, особенно значительно подорожал A-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию мониторингового портала Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 18 августа

По этим сведениям, цена на бренд Евро-95 в среднем выросла на 10 копеек, до 54,39 грн/л. Неделю назад стоил 53,88, а до возврата акцизов и налогов в начале июля — 46,24 грн/л.

Стоимость бензина А-95 сейчас на АЗС составляет 52,28 грн/л, подорожав на 13 копеек. 11 августа стоил 51,83 грн/л, а 1 июля — 46 грн/л.

Цена на дизтопливо — 51,78 грн/л, что дороже на 14 копеек. Неделю назад стоило в среднем 51,16 грн/л.

Средние цены на бензин А-92 сейчас на уровне 49,54 грн/л, что больше на 28 копеек. 11 августа его продавали по 49,01 грн/л.

Автомобильный газ сейчас стоит 23,63 грн/л, что дороже от предыдущего дня на одну копейку.

18 августа дороже всего стоят бензины брендов "Евро-95" и А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Самая дешевая цена на А 95+ на БРСМ-Нефть — 49,90 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а дешевле всего — на АЗС Кворум — за 46,47 грн/л.

Дизтопливо дороже всего реализует сеть SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего его можно приобрести на АЗС RLS — 46,90 грн/л.

На популярных АЗС цены 18 августа таковы:

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

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Напомним, по мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин, каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано подорожанием нефти во всем мире.

Также мы писали, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.

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