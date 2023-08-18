Ціни на бензин 18 серпня — на АЗС дорожчають бензин та дизпаливо

Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE

У п'ятницю, 18 серпня, автозаправні станції знову підвищили ціни на пальне. Змінилися у вартості дизельне пальне та всі види бензинів, особливо відчутно подорожчав A-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію моніторингового порталу Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 18 серпня

За цими відомостями, ціна на бренд "Євро-95" у середньому зросла на 10 копійок, до 54,39 грн/л. Тиждень тому коштував 53,88, а до повернення акцизів та податків на початку липня — 46,24 грн/л.

Вартість бензину А-95 зараз на АЗС становить 52,28 грн/л, подорожчавши на 13 копійок. 11 серпня коштував 51,83 грн/л, а 1 липня — 46 грн/л.

Ціна на дизпальне — 51,78 грн/л, що дорожче на 14 копійок. Тиждень тому коштувало у середньому 51,16 грн/л.

Середні ціни на бензин А-92 зараз на рівні 49,54 грн/л, що більше на 28 копійок. 11 серпня його продавали за 49,01 грн/л.

Автомобільний газ зараз коштує 23,63 грн/л, що дорожче проти попереднього дня на одну копійку.

18 серпня найдорожче коштують бензини брендів "Євро-95" та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найдешевша ціна на А 95+ на БРСМ-Нафта — 49,90 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найдешевше — на АЗС Кворум — за 46,47 грн/л.

Дизпальне найдорожче реалізує мережа SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше його можна придбати на АЗС RLS — 46,90 грн/л.

На популярних АЗС ціни 18 серпня такі:

Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, на думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, кожні два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинено подорожчанням нафти у всьому світі.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.