Цены на бензин 30 октября — какая ситуация на рынке

АЗС обнародовали цены на бензин и автогаз — какая ситуация на рынке
Украинские автозаправочные станции обнародовали стоимость горючего . В понедельник, 30 октября, цены фактически не претерпели изменений.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria .
Какая информация о горючем сегодня, 30 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 30 октября
По информации мониторингового сайта, 30 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:
- A-95+ — 58,29 грн/л;
- А-95 — 55,52 грн/л;
- А-92 — 53,55 грн/л;
- дизельное топливо — 55,57 грн/л;
- сжиженный газ — 27,57 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,39 грн/л,
- А-95 — за 55,42 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,55 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,55 грн/л,
- автогаз — 26,69 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 30 октября
30 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самая низкая цена на А-95+ в сети Motto – 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
- На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
На АЗС WOG цена автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.
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Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в том числе на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).
Раньше мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.
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