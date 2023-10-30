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АЗС обнародовали цены на бензин и автогаз — какая ситуация на рынке

30 октября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 30 октября — какая ситуация на рынке
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские автозаправочные станции обнародовали стоимость горючего . В понедельник, 30 октября, цены фактически не претерпели изменений.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria .

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Якір Цены на горючее на АЗС 30 октября

По информации мониторингового сайта, 30 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

  • A-95+ — 58,29 грн/л;
  • А-95 — 55,52 грн/л;
  • А-92 — 53,55 грн/л;
  • дизельное топливо — 55,57 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,57 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 58,39 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • автогаз — 26,69 грн.

Цены на топливо сегодня 30 октября на крупнейших АЗК Украины

Якір Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 30 октября

30 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая цена на А-95+ в сети Motto – 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG цена автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

 

цены на бензин 30 октября
Источник: АвтоРиа

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Напомним, эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в том числе на топливном рынке, до конца 2023 года. Главной причиной считается возможная девальвация гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

Раньше мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.

 

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