Цены на бензин 30 октября — какая ситуация на рынке

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские автозаправочные станции обнародовали стоимость горючего . В понедельник, 30 октября, цены фактически не претерпели изменений.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria .

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Цены на горючее на АЗС 30 октября

По информации мониторингового сайта, 30 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

A-95+ — 58,29 грн/л;

А-95 — 55,52 грн/л;

А-92 — 53,55 грн/л;

дизельное топливо — 55,57 грн/л;

сжиженный газ — 27,57 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,39 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,55 грн/л,

автогаз — 26,69 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 30 октября

30 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая цена на А-95+ в сети Motto – 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

На А-92 самые высокие цены на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, самые низкие на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG цена автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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