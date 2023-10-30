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АЗС оприлюднили ціни на бензин та автогаз — яка ситуація на ринку

30 жовтня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 30 жовтня — яка ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські автозаправні станції оприлюднили вартість пального. У понеділок, 30 жовтня, ціни фактично не зазнали змін.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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ЯкірЦіни на пальне на АЗС 30 жовтня

За інформацією моніторингового сайту, 30 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

  • A-95+ — 58,29 грн/л;
  • А-95 — 55,52 грн/л;
  • А-92 — 53,55 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,57 грн/л;
  • скраплений газ — 27,57 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 58,39 грн/л,
  • А-95 — за 55,42 грн/л,
  • бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 55,55 грн/л,
  • автогаз — 26,69 грн.

Ціни на пальне сьогодні 30 жовтня на найбільших АЗК України

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 30 жовтня

30 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча ціна на А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найнижчі на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG ціна автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

 

ціни на бензин 30 жовтня
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).

Раніше ми писали, чому не варто довіряти заправку авто співробітнику АЗС. Є кілька вагомих причин, через які все ж варто заправляти свій автомобіль самостійно.

 

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