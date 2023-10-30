Ціни на бензин 30 жовтня — яка ситуація на ринку

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські автозаправні станції оприлюднили вартість пального. У понеділок, 30 жовтня, ціни фактично не зазнали змін.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 30 жовтня

За інформацією моніторингового сайту, 30 жовтня середня вартість бензинів, дизелю та автогазу така:

A-95+ — 58,29 грн/л;

А-95 — 55,52 грн/л;

А-92 — 53,55 грн/л;

дизельне пальне — 55,57 грн/л;

скраплений газ — 27,57 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 58,39 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 55,55 грн/л,

автогаз — 26,69 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 30 жовтня

30 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижча ціна на А-95+ у мережі Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

На А-92 найвищі ціни на АЗС "Паралель" — 57,99 грн/л, найнижчі на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС WOG ціна автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 27,59 грн/л, на Shell — 27,49 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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