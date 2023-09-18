Цены на бензин 18 сентября — на АЗС продолжает дорожать топливо

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 сентября, на топливном рынке Украины в среднем цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки не изменились. Однако за последнюю неделю все виды бензинов и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 18 сентября

По информации мониторингового портала, 18 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 55,91 грн/л;

А-95 — 53,97 грн/л;

А-92 — 51,74 грн/л;

дизельное топливо — 53,56 грн/л;

сжиженный газ — 25,25 грн/л.

Неделю назад A-95+ стоил в среднем 55,15 грн/л, А-95 — 53,20 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,09 грн/л. Дизтопливо продавали по 52,76 грн/л, а также автогаз — по 24,50 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 18 сентября

18 сентября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно. Самые низкие цены на А-95+ на БРСМ-Нафта — 51,30 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 79,89 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 55,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Кворум — 48,97 грн/л.

Дизтопливо продают на АЗС ОККО и WOG за 55,99 грн/л, на SOCAR — за 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 25,24 грн/л, на KLO — 25,29 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, Укрнафта получила в управление сеть АЗС Glusco, связываемую с кумом Путина Виктором Медведчуком. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Также мы писали, что эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" топлива. Это может существенно повлиять на качество самого бензина. Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95.