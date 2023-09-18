Ціни на бензин 18 вересня — на АЗС продовжує дорожчати пальне

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 18 вересня, на паливному ринку України у середньому ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Однак за останній тиждень всі види бензинів та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Ціни на АЗС 18 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 18 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 55,91 грн/л;

А-95 — 53,97 грн/л;

А-92 — 51,74 грн/л;

дизельне пальне — 53,56 грн/л;

скраплений газ — 25,25 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 55,15 грн/л, А-95 — за 53,20 грн/л, бензин А-92 продавали за 51,09 грн/л. Дизпальне продавали за 52,76 грн/л, а також автогаз — 24,50 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 18 вересня

18 вересня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найнижчі ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 51,30 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 79,89 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л, найдешевше на АЗС Кворум — 48,97 грн/л.

Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 25,24 грн/л, на KLO — 25,29 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрнафта отримала в управління мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Також ми писали, що експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину. Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.