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Великі мережі АЗС підвищили вартість пального: які ціни 16 вересня

16 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 16 вересня — на АЗС подорожчав бензин та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У суботу, 16 вересня, на українському паливному ринку дещо підвищились ціни на найбільших автозаправних станціях. Найсуттєвіше подорожчав бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 16 вересня

За інформацію моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу зараз така:

  • A-95+ — 55,91 грн/л (+0,41);
  • А-95 — 53,97 грн/л (+0,42);
  • А-92 — 51,74 грн/л (+0,60);
  • дизельне пальне — 53,56 грн/л (+0,47);
  • скраплений газ — 25,25 грн/л (+0,25).

Водночас, середні ціни суттєво зросли за останній тиждень. Так, A-95+ коштував 54,99 грн/л, А-95 — 53,05 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,76 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,59 грн/л, а також автогаз — 24,26 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 16 вересня

16 вересня бензини брендів А-95+ та А-95 найдорожче продає мережа SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно. Найнижча вартість на А-95+ на БРСМ-Нафта — 51,30 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 найдорожче реалізують на АЗС "Паралель" — 55,49 грн/л. Найнижчі ціни на АЗС "Кворум" — 48,97 грн/л.

Дизельне пальне на АЗС ОККО та WOG продають за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

Автогаз на АЗС Shell коштує 25,24 грн/л, на KLO — 25,29 грн/л,  на WOG — 25,97 грн/л.

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину. Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Також ми писали, що попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

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