Цены на топливо 16 сентября — на АЗС подорожал бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 16 сентября, на украинском топливном рынке повысились цены на крупнейших автозаправочных станциях. Существеннее всего подорожал бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 16 сентября

По информации мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа сейчас такова:

A-95+ — 55,91 грн/л (+0,41);

А-95 — 53,97 грн/л (+0,42);

А-92 — 51,74 грн/л (+0,60);

дизельное топливо — 53,56 грн/л (+0,47);

сжиженный газ — 25,25 грн/л (+0,25).

В то же время средние цены существенно выросли за последнюю неделю. Так, A-95+ стоил 54,99 грн/л, А-95 — 53,05 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,76 грн/л. Дешевле стоил дизель — 52,59 грн/л, а также автогаз — 24,26 грн.

Цены на АЗС ОККО, WOG 16 сентября

16 сентября бензины брендов А-95+ и А-95 дороже всего продает сеть SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно. Самая низкая стоимость на А-95+ на БРСМ-Нафта — 51,30 грн/л. А-95 — на автозаправке "Маркет" — 49,79 грн/л.

А-92 дороже всего реализуют на АЗС "Параллель" — 55,49 грн/л. Самые низкие цены на АЗС "Кворум" — 48,97 грн/л.

Дизельное топливо на АЗС ОККО и WOG продается за 55,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

Автогаз на АЗС Shell стоит 25,24 грн/л, на KLO — 25,29 грн/л, на WOG — 25,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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Напомним, эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего. Это может существенно повлиять на качество самого бензина. Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественен бензин популярной марки А-95.

Также мы писали, что, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.