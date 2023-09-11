Цены на топливо 11 сентября — какие АЗС повысили стоимость бензина

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 11 сентября, автозаправочные станции обнародовали цены на топливо. Средняя стоимость за сутки не изменилась, однако за неделю бензины и дизельное топливо несколько подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Цены на АЗС 11 сентября

По данным мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас следующая:

A-95+ — 54,99 грн/л;

А-95 — 53,05 грн/л;

А-92 — 50,76 грн/л;

дизельное топливо — 52,59 грн/л;

сжиженный газ — 24,26 грн/л.

Неделю назад A-95+ стоил в среднем столько же — 54,96 грн/л, А-95 — за 52,96 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,71 грн/л. Несколько дешевле стоили дизтопливо — 52,55 грн/л, а также автогаз — 23,96 грн.

Цены на популярные АЗС ОККО, WOG 11 сентября

11 сентября дороже всего бензины марок А-95+ и А-95 стоят на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л и 56,99 грн/л. Самые низкие цены на А-95+ на БРСМ-Нефть — 49,91 грн/л. А-95 — на автозаправке VostokGaz — 48,88 грн/л.

Самые высокие цены на бензин А-92 на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Самые низкие предлагает АЗС VostokGaz — 47,88 грн/л.

В частности, дизель на АЗС ОККО и WOG стоит 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автогаз на АЗС Shell стоит 24,37 грн/л, на KLO — 24,48 грн/л, на WOG — 24,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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