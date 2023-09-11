Ціни на пальне 11 вересня — які АЗС підвищили вартість бензину

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 вересня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилася, проте за тиждень бензини та дизельне пальне дещо здорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 11 вересня

За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 54,99 грн/л;

А-95 — 53,05 грн/л;

А-92 — 50,76 грн/л;

дизельне пальне — 52,59 грн/л;

скраплений газ — 24,26 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому стільки ж — 54,96 грн/л, А-95 — за 52,96 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,71 грн/л. Дещо дешевше коштували дизпальне — 52,55 грн/л, а також автогаз — 23,96 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 11 вересня

11 вересня найдорожче бензини марок А-95+ та А-95 коштують на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л. Найменші ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л. А-95 — на автозаправці VostokGaz — 48,88 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-92 на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі пропонує АЗС VostokGaz — 47,88 грн/л.

Зокрема, дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автогаз на АЗС Shell коштує 24,37 грн/л, на KLO — 24,48 грн/л., на WOG — 24,97 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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