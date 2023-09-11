Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow АЗС оновили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 11 вересня arrow

АЗС оновили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 11 вересня

11 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 11 вересня — які АЗС підвищили вартість бензину
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 11 вересня, автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. Середня вартість за добу не змінилася, проте за тиждень бензини та дизельне пальне дещо здорожчали. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

Читайте також:

Ціни на АЗС 11 вересня

За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

  • A-95+ — 54,99 грн/л;
  • А-95 — 53,05 грн/л;
  • А-92 — 50,76 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,59 грн/л;
  • скраплений газ — 24,26 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому стільки ж — 54,96 грн/л, А-95 — за 52,96 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,71 грн/л. Дещо дешевше коштували дизпальне — 52,55 грн/л, а також автогаз — 23,96 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 11 вересня

11 вересня найдорожче бензини марок А-95+ та А-95 коштують на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л. Найменші ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л. А-95 — на автозаправці VostokGaz — 48,88 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-92 на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі пропонує АЗС VostokGaz — 47,88 грн/л.

Зокрема, дизель на АЗС ОККО та WOG коштує 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автогаз на АЗС Shell коштує 24,37 грн/л, на KLO — 24,48 грн/л.,  на WOG — 24,97 грн/л.

 

ціни на АЗС
Джерело: АвтоРіа

Більше про бензин

Нагадаємо, на українському ринку пального запровадили масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

Також ми писали, що в Україні фахівці Бюро економічної безпеки виявили нелегальне пальне на рекордну суму. Найбільше вилучили на нафтобазах у двох регіонах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз