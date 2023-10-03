Цены на топливо 3 октября — АЗС обнародовали новую стоимость

АЗС обновили цены на бензин: ситуация на рынке 3 октября
Во вторник, 3 октября, автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автомобильного газа не изменилась.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 3 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 3 октября
По информации мониторингового портала, 3 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:
- A-95+ — 57,97 грн/л;
- А-95 —55,02 грн/л;
- А-92 — 52,82 грн/л;
- дизтопливо — 54,99 грн/л;
- сжиженный газ — 25,69 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 57,51 грн/л,
- А-95 — за 54,74 грн/л,
- бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.
Другие виды топлива:
- дизель продавали по 54,67 грн/л,
- а также автогаз — 25,64 грн.
Цены на самых крупных АЗС: ОККО, WOG 3 октября
3 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen – 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
- Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
- На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.
Больше об авто
Напомним, в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.
Ранее также мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не стоит глушить мотор авто.