Цены на топливо 3 октября — АЗС обнародовали новую стоимость

Автозаправочная станция. Фото: google.com

Во вторник, 3 октября, автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автомобильного газа не изменилась.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 3 октября

По информации мониторингового портала, 3 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,97 грн/л;

А-95 —55,02 грн/л;

А-92 — 52,82 грн/л;

дизтопливо — 54,99 грн/л;

сжиженный газ — 25,69 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,51 грн/л,

А-95 — за 54,74 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.

Другие виды топлива:

дизель продавали по 54,67 грн/л,

а также автогаз — 25,64 грн.

Цены на самых крупных АЗС: ОККО, WOG 3 октября

3 октября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего реализуют на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самые низкие цены на А-95+ на Luxwen – 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего стоит в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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Напомним, в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.

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