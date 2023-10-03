Ціни на пальне 3 жовтня — АЗС оприлюднили нову вартість

АЗС оновили ціни на бензин: ситуація на ринку 3 жовтня
У вівторок, 3 жовтня, автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизпального та автомобільного газу не змінилась.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 3 жовтня, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 3 жовтня
За інформацією моніторингового порталу, 3 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:
- A-95+ — 57,97 грн/л;
- А-95 — 55,02 грн/л;
- А-92 — 52,82 грн/л;
- дизпальне — 54,99 грн/л;
- скраплений газ — 25,69 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ коштував у середньому 57,51 грн/л,
- А-95 — за 54,74 грн/л,
- бензин А-92 продавали за 52,75 грн/л.
Інші види палива:
- дизель продавали за 54,67 грн/л,
- а також автогаз — 25,64 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 жовтня
3 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.
- Найнижчі ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.
- Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
- На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.
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Нагадаємо, в Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.
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