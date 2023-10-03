Ціни на пальне 3 жовтня — АЗС оприлюднили нову вартість

Автозаправна станція. Фото: google.com

У вівторок, 3 жовтня, автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизпального та автомобільного газу не змінилась.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 3 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 3 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,97 грн/л;

А-95 — 55,02 грн/л;

А-92 — 52,82 грн/л;

дизпальне — 54,99 грн/л;

скраплений газ — 25,69 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,51 грн/л,

А-95 — за 54,74 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,75 грн/л.

Інші види палива:

дизель продавали за 54,67 грн/л,

а також автогаз — 25,64 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 3 жовтня

3 жовтня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче реалізують на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

Найнижчі ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизпальне продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,98 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, в Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.

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