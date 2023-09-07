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АЗС обновили цены на бензин: какая ситуация на рынке 7 сентября

7 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 7 сентября — как изменилась ситуация на рынке
Автозаправочная станция. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 7 сентября, на украинском топливном рынке средние цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки не изменились. Однако за последнюю неделю бензин и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

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Цены на АЗС 7 сентября

По данным мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автогаза сейчас такова:

  • A-95+ — 54,99 грн/л;
  • А-95 — 52,92 грн/л;
  • А-92 — 50,74 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,57 грн/л;
  • сжиженный газ — 23,98 грн/л.

Неделю назад A-95+ стоил в среднем 54,97 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,76 грн/л. Дешевле стоило дизтопливо — 52,49 грн/л, а также автогаз — 23,89 грн.

7 сентября бензин бренда "Евро-95" и А-95 дороже всего продают на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно. Дешевле всего А-95+ реализует БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л, А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 48,95 грн/л.

Самые высокие цены на бензин А-92 на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Дешевле всего продает АЗС Кворум — 47,97 грн/л.

На АЗС ОККО и WOG дизель стоит 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

В частности, на АЗС Shell автогаз стоит 24,05 грн/л, на KLO — 23,98 грн/л.

На популярных АЗС цены 7 сентября такие:

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

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Напомним, по мнению основателя сети АЗС "Прайм" Дмитрия Леушкина, каждые две недели стоимость горючего будет расти до двух гривен. Это вызвано удорожанием нефти во всем мире.

Также мы писали, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.

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