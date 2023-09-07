Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow АЗС оновили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 7 вересня arrow

АЗС оновили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 7 вересня

7 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 7 вересня — як змінилася ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 7 вересня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Проте за останній тиждень бензин та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

Читайте також:

Ціни на АЗС 7 вересня

За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

  • A-95+ — 54,99 грн/л;
  • А-95 — 52,92 грн/л;
  • А-92 — 50,74 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,57 грн/л;
  • скраплений газ — 23,98 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 54,97 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,76 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,49 грн/л, а також автогаз — 23,89 грн.

7 вересня бензин бренду "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно. Найдешевше А-95+ реалізує БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л. А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 48,95 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-92 на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найдешевше продає АЗС Кворум — 47,97 грн/л.

На АЗС ОККО та WOG дизель коштує 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Зокрема, на АЗС Shell автогаз коштує 24,05 грн/л, на KLO — 23,98 грн/л.

На популярних АЗС ціни 7 вересня такі:

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

Більше про пальне

Нагадаємо, на думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, кожні два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинено подорожчанням нафти у всьому світі.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз