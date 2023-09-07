Ціни на бензин 7 вересня — як змінилася ситуація на ринку

Автозаправна станція. Фото: Новини. LIVE

У четвер, 7 вересня, на українському паливному ринку середні ціни на найбільших автозаправних станціях за добу не змінились. Проте за останній тиждень бензин та дизельне пальне подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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Ціни на АЗС 7 вересня

За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 54,99 грн/л;

А-95 — 52,92 грн/л;

А-92 — 50,74 грн/л;

дизельне пальне — 52,57 грн/л;

скраплений газ — 23,98 грн/л.

Тиждень тому A-95+ коштував у середньому 54,97 грн/л, А-95 — за 52,86 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,76 грн/л. Дешевше коштувало дизпальне — 52,49 грн/л, а також автогаз — 23,89 грн.

7 вересня бензин бренду "Євро-95" та А-95 найдорожче продають на АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно. Найдешевше А-95+ реалізує БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л. А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 48,95 грн/л.

Найвищі ціни на бензин А-92 на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найдешевше продає АЗС Кворум — 47,97 грн/л.

На АЗС ОККО та WOG дизель коштує 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Зокрема, на АЗС Shell автогаз коштує 24,05 грн/л, на KLO — 23,98 грн/л.

На популярних АЗС ціни 7 вересня такі:

Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, на думку засновника мережі АЗС "Прайм" Дмитра Льоушкіна, кожні два тижні вартість пального зростатиме до двох гривень. Це спричинено подорожчанням нафти у всьому світі.

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.