Цены на бензин 13 сентября — как изменилась ситуация на рынке

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

В среду, 13 сентября, украинские автозаправочные станции обнародовали цены на горючее. За сутки средняя стоимость не изменилась, однако за неделю бензины, дизельное топливо и автомобильный газ несколько подорожали.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Цены на АЗС 13 сентября

По информации мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза сейчас следующая:

A-95+ — 55,15 грн/л;

А-95 — 53,20 грн/л;

А-92 — 51,09 грн/л;

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 24,50 грн/л.

При этом за неделю средние цены подскочили. Так, 6 сентября A-95+ стоил 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевле стоил дизель — 52,57 грн/л, а также автогаз — 23,98 грн.

Цены на популярных АЗС ОККО, WOG 13 сентября

13 сентября бензины брендов А-95+ и А-95 дороже всего реализует сеть АЗС SOCAR — 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно. Самые низкие цены на А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,99 грн/л. А-95 — на автозаправке "Маркет" — 49,29 грн/л.

Бензин А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л. Самые низкие цены на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

В частности, дизтопливо на АЗС ОККО и WOG продается за 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автомобильный газ на АЗС Shell стоит 24,37 грн/л, на KLO — 24,63 грн/л., на WOG — 24,97 грн/л.

Источник: АвтоРиа

Больше о бензине

Напомним, на украинском рынке горючего ввели масштабные проверки. Меры связаны с предотвращением попадания ресурса российского происхождения.

Также мы писали, что в Украине специалисты Бюро экономической безопасности обнаружили нелегальное горючее на рекордную сумму. Больше всего изъяли на нефтебазах в двух регионах.