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АЗС оновили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 13 вересня

13 вересня 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 13 вересня — як змінилася ситуація на ринку
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 13 вересня, українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. За добу середня вартість не змінилася, однак за тиждень бензини, дизельне пальне та автомобільний газ дещо подорожчали. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 13 вересня

За інформацією моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

  • A-95+ — 55,15 грн/л;
  • А-95 — 53,20 грн/л;
  • А-92 — 51,09 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 24,50 грн/л.

При цьому за тиждень середні ціни підскочили. Так, 6 вересня A-95+ коштував 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,57 грн/л, а також автогаз — 23,98 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 13 вересня

13 вересня бензини брендів А-95+ та А-95 найдорожче реалізує мережа АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно. Найнижчі ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,99 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,29 грн/л.

Бензин А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі ціни на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 24,37 грн/л, на KLO — 24,63 грн/л.,  на WOG — 24,97 грн/л.

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, на українському ринку пального запровадили масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

Також ми писали, що в Україні фахівці Бюро економічної безпеки виявили нелегальне пальне на рекордну суму. Найбільше вилучили на нафтобазах у двох регіонах.

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