Ціни на бензин 13 вересня — як змінилася ситуація на ринку

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 вересня, українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне. За добу середня вартість не змінилася, однак за тиждень бензини, дизельне пальне та автомобільний газ дещо подорожчали.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 13 вересня

За інформацією моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зараз така:

A-95+ — 55,15 грн/л;

А-95 — 53,20 грн/л;

А-92 — 51,09 грн/л;

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 24,50 грн/л.

При цьому за тиждень середні ціни підскочили. Так, 6 вересня A-95+ коштував 54,99 грн/л, А-95 — за 52,98 грн/л, бензин А-92 продавали за 50,74 грн/л. Дешевше коштував дизель — 52,57 грн/л, а також автогаз — 23,98 грн.

Ціни на популярних АЗС ОККО, WOG 13 вересня

13 вересня бензини брендів А-95+ та А-95 найдорожче реалізує мережа АЗС SOCAR — 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно. Найнижчі ціни на А-95+ на БРСМ-Нафта — 49,99 грн/л. А-95 — на автозаправці "Маркет" — 49,29 грн/л.

Бензин А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 54,99 грн/л. Найнижчі ціни на АЗС "Кворум" — 47,97 грн/л.

Зокрема, дизпальне на АЗС ОККО та WOG продають за 54,99 грн/л, на SOCAR — 56,99 грн/л.

Автомобільний газ на АЗС Shell коштує 24,37 грн/л, на KLO — 24,63 грн/л., на WOG — 24,97 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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