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10 тысяч евро для студента: при каких условиях можно получить деньги

11 июля 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
10 тысяч евро для студента: при каких условиях можно получить деньги
Американские доллары девушка держит в руках. Фото: pexels.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские студенты могут получить гранты в размере 10 тысяч евро. Средства на финансирование учебного процесса и сопутствующие расходы предоставляет Европейский центральный банк.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Сообщается, что получить такую солидную сумму могут только 15 человек. А решающее значение при принятии решения будет иметь специальность и успешность за предыдущие годы обучения.

Отмечается, чтобы пройти конкурсный отбор студент должен иметь среднюю оценку за бакалаврат по меньшей мере 80 баллов.

Размер грантовой выплаты — 10 тысяч евро. Их можно направить на обучение и сопутствующие расходы. Чтобы попробовать свои силы, следует подать заявку до 4 августа.

Это можно сделать по этой ссылке.

Заявку нужно заполнить онлайн и приобщить к ней следующие документы:

  • резюме;
  • подтверждение о поступлении на магистратуру (2023/2024 учебный год);
  • копии диплома бакалавра и приложения, подтверждающего уровень успеваемости (как единственный PDF-файл).

Напомним, украинцы могут оформить пособие в рамках новой программы от американской благотворительной организации в области технологической индустрии. Речь идет о сумме в тысячу долларов.

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