10 тысяч евро для студента: при каких условиях можно получить деньги
Украинские студенты могут получить гранты в размере 10 тысяч евро. Средства на финансирование учебного процесса и сопутствующие расходы предоставляет Европейский центральный банк.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Деньги от Европейского центрального банка
Сообщается, что получить такую солидную сумму могут только 15 человек. А решающее значение при принятии решения будет иметь специальность и успешность за предыдущие годы обучения.
Отмечается, чтобы пройти конкурсный отбор студент должен иметь среднюю оценку за бакалаврат по меньшей мере 80 баллов.
Размер грантовой выплаты — 10 тысяч евро. Их можно направить на обучение и сопутствующие расходы. Чтобы попробовать свои силы, следует подать заявку до 4 августа.
Это можно сделать по этой ссылке.
Заявку нужно заполнить онлайн и приобщить к ней следующие документы:
- резюме;
- подтверждение о поступлении на магистратуру (2023/2024 учебный год);
- копии диплома бакалавра и приложения, подтверждающего уровень успеваемости (как единственный PDF-файл).
Напомним, украинцы могут оформить пособие в рамках новой программы от американской благотворительной организации в области технологической индустрии. Речь идет о сумме в тысячу долларов.