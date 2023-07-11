10 тисяч євро для студента: за яких умов можна отримати гроші

Американські долари дівчина тримає у руках. Фото: pexels.com

Українські студенти можуть отримати гранти у розмірі 10 тисяч євро. Кошти на фінансування навчального процесу та супутніх витрат надає Європейський центральний банк.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Гроші від Європейського центрального банку

Повідомляється, що отримати таку солідну суму можуть лише 15 людей. А вирішальне значення при ухваленні рішення комісією матимуть спеціальність та успішність за попередні роки навчання.

Зазначається, щоб пройти конкурсний відбір, студент повинен мати середню оцінку за бакалаврат щонайменше 80 балів.

Розмір грантової виплати – 10 тисяч євро. Їх можна направити на навчання та супутні витрати. Аби спробуваи свої сили, варто подати заявку до 4 серпня.

Це можна зробити за цим посиланням.

Заявку потрібно заповнити онлайн та долучити до неї такі документи:

резюме;

підтвердження про вступ на магістратуру (2023/2024 навчальний рік);

копії диплома бакалавра і додатка, який підтверджує рівень успішності (як єдиний PDF-файл).

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії. Йдеться про суму у тисячу доларів.