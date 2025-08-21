Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Этот знак Зодиака почувствует уверенность в новолуние 23 августа

Этот знак Зодиака почувствует уверенность в новолуние 23 августа

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:03
Новолуние в Деве 23 августа 2025 — какой знак Зодиака обретет небывалую уверенность
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 23 августа, произойдет новолуние в знаке Девы, которое станет настоящим переломным моментом. Мощное энергетическое событие поможет многим избавиться от сомнений и обрести новые силы. Особенно ярко это влияние почувствуют представители одного знака Зодиака, ведь именно им Вселенная подарит невероятную уверенность в себе и веру в собственные возможности.

Кто из знаков Зодиака получит этот мощный заряд энергии в день новолуния, читайте в статье Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Главный счастливчик новолуния 23 августа

Наибольшее влияние новолуния почувствуют Девы. И это неудивительно, ведь именно этот знак будет управлять Луной. Этот день станет символом обновления, силы и уверенности. Вы почувствуете, что способны на большее, чем раньше считали, и получите смелость действовать без страха совершить ошибку.

 

Какой знак Зодиака обретет небывалую уверенность в новолуние 23 августа 2025 — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Именно сейчас вы почувствуете гармонию между внутренним миром и внешними обстоятельствами. Вселенная поддержит вас в смелых решениях, поэтому не бойтесь делать первые шаги к тому, что раньше казалось недостижимым.

Астрологи советуют использовать время новолуния максимально продуктивно. Вы сможете:

  • поставить четкие цели и начать их реализовывать;
  • решиться на перемены, которые давно откладывали;
  • проявить свои таланты на работе или в личной жизни;
  • выйти из тени и заявить о себе уверенно и открыто.

Также предлагаем узнать:

гороскоп Астрология знаки Зодиака 23 августа Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации