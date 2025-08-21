Новолуние в Деве 23 августа 2025 — какой знак Зодиака обретет небывалую уверенность

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 23 августа, произойдет новолуние в знаке Девы, которое станет настоящим переломным моментом. Мощное энергетическое событие поможет многим избавиться от сомнений и обрести новые силы. Особенно ярко это влияние почувствуют представители одного знака Зодиака, ведь именно им Вселенная подарит невероятную уверенность в себе и веру в собственные возможности.

Кто из знаков Зодиака получит этот мощный заряд энергии в день новолуния, читайте в статье Новини.LIVE.

Главный счастливчик новолуния 23 августа

Наибольшее влияние новолуния почувствуют Девы. И это неудивительно, ведь именно этот знак будет управлять Луной. Этот день станет символом обновления, силы и уверенности. Вы почувствуете, что способны на большее, чем раньше считали, и получите смелость действовать без страха совершить ошибку.

Именно сейчас вы почувствуете гармонию между внутренним миром и внешними обстоятельствами. Вселенная поддержит вас в смелых решениях, поэтому не бойтесь делать первые шаги к тому, что раньше казалось недостижимым.

Астрологи советуют использовать время новолуния максимально продуктивно. Вы сможете:

поставить четкие цели и начать их реализовывать;

решиться на перемены, которые давно откладывали;

проявить свои таланты на работе или в личной жизни;

выйти из тени и заявить о себе уверенно и открыто.

