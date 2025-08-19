Коли молодик у серпні 2025 — дата, поради астрологів та що не можна робити

Вплив молодого Місяця на людей. Колаж: Новини.LIVE

Останній молодик літа 2025 року обіцяє стати особливою астрологічною подією, що допоможе навести лад у справах і підготуватися до нового сезону. Молодий Місяць у знаку Діви відкриє можливості для внутрішніх змін, важливих рішень та стане часом очищення, коли варто позбавлятися зайвого та будувати плани на майбутнє. Водночас він має свої заборони та правила, яких слід дотримуватися, щоб не зіпсувати енергію дня та залучити у життя успіх.

Коли настане молодик у Діві у серпні 2025 року, що він принесе та які обряди варто зробити, Новини.LIVE розповідає з посиланням на астрологиню Марину Скаді (Марина Соколова).

Реклама

Читайте також:

Коли настане молодик у серпні 2025

Молодик відбудеться 23 серпня о 09:06 за київським часом у знаку Діви. Його вплив відчуватиметься вже за кілька днів до початку та триватиме кілька днів після астрологічної події.

Чого очікувати від нового Місяця у Діві

Молодик у Діві 23 серпня відкриє нову сторінку для багатьох людей. Це знак порядку, практичності та вдосконалення, тому головний акцент цього періоду буде на організації життя та звільненні від хаосу. У цей час виникне природне бажання розкласти все "по поличках" — не лише вдома чи на роботі, а й у власних думках.

Особливість цього молодика полягає в тому, що він утворює напружений аспект із планетою Уран. Це означає, що навіть ретельно продумані плани можуть різко змінитися. Те, що здавалося стабільним, може зрушити з місця, а несподіванки змінять хід подій. З одного боку, це створює відчуття нестабільності, з іншого — відкриває нові двері й допомагає позбутися застарілих підходів. Саме тому 23 серпня підходить для модернізації — у роботі, побуті, стосунках і навіть у звичках.

Діва в астрології символізує уважність до деталей, прагнення зробити все ідеально. Тому у цей період ви можете відчути посилений перфекціонізм і навіть самокритику. Варто пам'ятати, що головна мета цього молодика — не загнати себе у виснаження, а знайти баланс між порядком і гармонією.

Енергія Діви особливо сприятиме тим, хто працює у сферах допомоги людям:

освіта;

медицина;

психологія;

цілительство;

обслуговування.

Це час, коли скромна праця може принести визнання, а добрі наміри — відкрити нові перспективи.

Молодик у Діві допоможе:

навести лад у справах і думках;

скоригувати режим дня, харчування та побут;

підготуватися до навчання чи нових робочих процесів.

Вплив молодого Місяця на людей. Колаж: Новини.LIVE

На які знаки Зодіаку молодий Місяць у Діві вплине найбільше

Найсильніше позитивний вплив молодика відчують:

Діви;

Козероги;

Тельці;

Раки;

Скорпіони.

А от Рибам, Стрільцям і Близнюкам варто бути готовими до несподіваних змін, адже саме вони можуть відчути більше напруження від цього молодика.

Вплив молодого Місяця на людей. Колаж: Новини.LIVE

Що не можна робити у молодик 23 серпня

Астрологи одностайно не рекомендують у цей період:

починати конфлікти;

критикувати інших та себе;

перевантажувати себе роботою;

робити великі покупки чи ризиковані інвестиції;

впадати у надмірний перфекціонізм.

Що можна робити у серпневий молодик

Цей час надзвичайно корисний, щоб:

планувати майбутнє, ставити цілі та писати список намірів;

займатися прибиранням та впорядковуванням простору;

працювати над здоров'ям і оздоровленням організму;

збирати лікарські трави;

закладати нові традиції.

Молодий Місяць у небі. Фото: sarayut Thaneerat

Ритуал на залучення удачі на молодик у Діві 23 серпня

Вранці молодика приберіть у домі, запаліть білу свічку та напишіть на аркуші 5 цілей, які хочете реалізувати до кінця року. Аркуш сховайте у книгу чи блокнот — символ знань і мудрості Діви. Це допоможе енергії Місяця підтримати ваші наміри.

Дівчина з книгою. Фото: freepik.com

Ритуал на залучення грошей на молодий Місяць

Візьміть три монети, промийте їх під проточною водою, висушіть і покладіть у зелений конверт чи тканинний мішечок.

Промовте: "Гроші приходять легко, залишаються надовго, примножуються щодня". Зберігайте цей талісман у гаманці чи біля робочого місця.

Зелений конверт. Фото: google.com

Також вам буде цікаво дізнатися, яким знакам Зодіаку останній молодик літа принесе неймовірне щастя.