Последнее новолуние лета 2025 — дата и ритуалы для удачи

Последнее новолуние лета 2025 — дата и ритуалы для удачи

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 19:53
Когда новолуние в августе 2025 — дата, советы астрологов и что нельзя делать
Влияние молодой Луны на людей. Коллаж: Новини.LIVE

Последнее новолуние лета 2025 года обещает стать особым астрологическим событием, которое поможет навести порядок в делах и подготовиться к новому сезону. Новолуние в знаке Девы откроет возможности для внутренних изменений, важных решений и станет временем очищения, когда стоит избавляться от лишнего и строить планы на будущее. В то же время она имеет свои запреты и правила, которых следует придерживаться, чтобы не испортить энергию дня и привлечь в жизнь успех.

Когда наступит новолуние в Деве в августе 2025 года, что оно принесет и какие обряды стоит сделать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на астролога Марину Скади (Марина Соколова).

Когда наступит новолуние в августе 2025 года

Новолуние произойдет 23 августа в 09:06 по киевскому времени в знаке Девы. Его влияние будет ощущаться уже за несколько дней до начала и продлится несколько дней после астрологического события.

Чего ожидать от новолуния в Деве

Новолуние в Деве 23 августа откроет новую страницу для многих людей. Это знак порядка, практичности и совершенствования, поэтому главный акцент этого периода будет на организации жизни и освобождении от хаоса. В это время возникнет естественное желание разложить все "по полочкам" — не только дома или на работе, но и в собственных мыслях.

Особенность этого новолуния заключается в том, что он образует напряженный аспект с планетой Уран. Это означает, что даже тщательно продуманные планы могут резко измениться. То, что казалось стабильным, может сдвинуться с места, а неожиданности изменят ход событий. С одной стороны, это создает ощущение нестабильности, с другой — открывает новые двери и помогает избавиться от устаревших подходов. Именно поэтому 23 августа подходит для модернизации — в работе, быту, отношениях и даже в привычках.

Дева в астрологии символизирует внимательность к деталям, стремление сделать все идеально. Поэтому в этот период вы можете почувствовать усиленный перфекционизм и даже самокритику. Стоит помнить, что главная цель этого новолуния — не загнать себя в истощение, а найти баланс между порядком и гармонией.

Энергия Девы особенно будет способствовать тем, кто работает в сферах помощи людям:

  • образование;
  • медицина;
  • психология;
  • целительство;
  • обслуживание.

Это время, когда скромный труд может принести признание, а добрые намерения — открыть новые перспективы.

Новолуние в Деве поможет:

  • навести порядок в делах и мыслях;
  • скорректировать режим дня, питание и быт;
  • подготовиться к обучению или новым рабочим процессам.

 

Чего ожидать от новолуния в Деве
Влияние молодой Луны на людей. Коллаж: Новини.LIVE

На какие знаки Зодиака молодая Луна в Деве повлияет больше всего

Сильнее всего положительное влияние новолуния почувствуют:

  • Девы;
  • Козероги;
  • Тельцы;
  • Раки;
  • Скорпионы.

А вот Рыбам, Стрельцам и Близнецам стоит быть готовыми к неожиданным изменениям, ведь именно они могут почувствовать больше напряжения от этого новолуния.

 

На какие знаки Зодиака молодая Луна в Деве повлияет больше всего
Влияние молодой Луны на людей. Коллаж: Новини.LIVE

Что нельзя делать в новолуние 23 августа

Астрологи единодушно не рекомендуют в этот период:

  • начинать конфликты;
  • критиковать других и себя;
  • перегружать себя работой;
  • делать крупные покупки или рискованные инвестиции;
  • впадать в чрезмерный перфекционизм.

Что можно делать в августовское новолуние

Это время чрезвычайно полезно, чтобы:

  • планировать будущее, ставить цели и писать список намерений;
  • заниматься уборкой и упорядочением пространства;
  • работать над здоровьем и оздоровлением организма;
  • собирать лекарственные травы;
  • закладывать новые традиции.

 

Что нельзя делать в новолуние 23 августа
Молодая Луна в небе. Фото: sarayut Thaneerat

Ритуал на привлечение удачи на новолуние в Деве 23 августа

На утро новолуния уберите в доме, зажгите белую свечу и напишите на листе 5 целей, которые хотите реализовать до конца года. Лист спрячьте в книгу или блокнот — символ знаний и мудрости Девы. Это поможет энергии Луны поддержать ваши намерения.

 

Ритуал на привлечение удачи на новолуние в Деве 23 августа
Девушка с книгой. Фото: freepik.com

Ритуал на привлечение денег на молодую Луну

Возьмите три монеты, промойте их под проточной водой, высушите и положите в зеленый конверт или тканевый мешочек.

Проговорите: "Деньги приходят легко, остаются надолго, приумножаются ежедневно". Храните этот талисман в кошельке или возле рабочего места.

 

Ритуал на привлечение денег на молодую Луну
Зеленый конверт. Фото: google.com

Также вам будет интересно узнать, каким знакам Зодиака последнее новолуние лета принесет невероятное счастье.

Астрология советы запреты 23 августа Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
