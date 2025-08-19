Когда новолуние в августе 2025 — дата, советы астрологов и что нельзя делать

Последнее новолуние лета 2025 — дата и ритуалы для удачи
Последнее новолуние лета 2025 года обещает стать особым астрологическим событием, которое поможет навести порядок в делах и подготовиться к новому сезону. Новолуние в знаке Девы откроет возможности для внутренних изменений, важных решений и станет временем очищения, когда стоит избавляться от лишнего и строить планы на будущее. В то же время она имеет свои запреты и правила, которых следует придерживаться, чтобы не испортить энергию дня и привлечь в жизнь успех.
Когда наступит новолуние в Деве в августе 2025 года, что оно принесет и какие обряды стоит сделать
Когда наступит новолуние в августе 2025 года
Новолуние произойдет 23 августа в 09:06 по киевскому времени в знаке Девы. Его влияние будет ощущаться уже за несколько дней до начала и продлится несколько дней после астрологического события.
Чего ожидать от новолуния в Деве
Новолуние в Деве 23 августа откроет новую страницу для многих людей. Это знак порядка, практичности и совершенствования, поэтому главный акцент этого периода будет на организации жизни и освобождении от хаоса. В это время возникнет естественное желание разложить все "по полочкам" — не только дома или на работе, но и в собственных мыслях.
Особенность этого новолуния заключается в том, что он образует напряженный аспект с планетой Уран. Это означает, что даже тщательно продуманные планы могут резко измениться. То, что казалось стабильным, может сдвинуться с места, а неожиданности изменят ход событий. С одной стороны, это создает ощущение нестабильности, с другой — открывает новые двери и помогает избавиться от устаревших подходов. Именно поэтому 23 августа подходит для модернизации — в работе, быту, отношениях и даже в привычках.
Дева в астрологии символизирует внимательность к деталям, стремление сделать все идеально. Поэтому в этот период вы можете почувствовать усиленный перфекционизм и даже самокритику. Стоит помнить, что главная цель этого новолуния — не загнать себя в истощение, а найти баланс между порядком и гармонией.
Энергия Девы особенно будет способствовать тем, кто работает в сферах помощи людям:
- образование;
- медицина;
- психология;
- целительство;
- обслуживание.
Это время, когда скромный труд может принести признание, а добрые намерения — открыть новые перспективы.
Новолуние в Деве поможет:
- навести порядок в делах и мыслях;
- скорректировать режим дня, питание и быт;
- подготовиться к обучению или новым рабочим процессам.
На какие знаки Зодиака молодая Луна в Деве повлияет больше всего
Сильнее всего положительное влияние новолуния почувствуют:
- Девы;
- Козероги;
- Тельцы;
- Раки;
- Скорпионы.
А вот Рыбам, Стрельцам и Близнецам стоит быть готовыми к неожиданным изменениям, ведь именно они могут почувствовать больше напряжения от этого новолуния.
Что нельзя делать в новолуние 23 августа
Астрологи единодушно не рекомендуют в этот период:
- начинать конфликты;
- критиковать других и себя;
- перегружать себя работой;
- делать крупные покупки или рискованные инвестиции;
- впадать в чрезмерный перфекционизм.
Что можно делать в августовское новолуние
Это время чрезвычайно полезно, чтобы:
- планировать будущее, ставить цели и писать список намерений;
- заниматься уборкой и упорядочением пространства;
- работать над здоровьем и оздоровлением организма;
- собирать лекарственные травы;
- закладывать новые традиции.
Ритуал на привлечение удачи на новолуние в Деве 23 августа
На утро новолуния уберите в доме, зажгите белую свечу и напишите на листе 5 целей, которые хотите реализовать до конца года. Лист спрячьте в книгу или блокнот — символ знаний и мудрости Девы. Это поможет энергии Луны поддержать ваши намерения.
Ритуал на привлечение денег на молодую Луну
Возьмите три монеты, промойте их под проточной водой, высушите и положите в зеленый конверт или тканевый мешочек.
Проговорите: "Деньги приходят легко, остаются надолго, приумножаются ежедневно". Храните этот талисман в кошельке или возле рабочего места.
