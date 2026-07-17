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Главная Гороскоп Пять знаков Зодиака окажутся в объятиях удачи уже в эти выходные за Таро

Пять знаков Зодиака окажутся в объятиях удачи уже в эти выходные за Таро

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 05:49
Таро-прогноз на выходные 18-19 июля 2026: каким знакам Зодиака повезет больше всего
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 18-19 июля наполнены мощной энергией растущей Луны. Карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых этот период будет особенным. Кому-то удастся решить давнюю проблему, кого-то ждет знакомство, а кого-то — удачное стечение обстоятельств.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывают, кому Таро предсказывает наибольшую удачу в эти выходные.

Лев — карта Таро "Восьмерка Кубков"

"Восьмерка Кубков" говорит о завершении важного этапа и начале нового. В выходные вы можете получить ответ, которого давно ждали. Не отказывайтесь от встреч, даже если сначала у вас не будет большого желания выходить из дома. Обычная беседа способна стать началом интересного сотрудничества или даже романтической истории.

Весы — карта Таро "Правосудие"

Вас ждут гармоничные и спокойные выходные, которые принесут приятные сюрпризы. Особенно повезет в делах, связанных с деньгами, покупками или домашними вопросами. Это удачное время, чтобы завершить старые дела, навести порядок в документах или договориться о том, что раньше постоянно откладывалось. Также выходные будут способствовать откровенным разговорам.

Скорпион — карта Таро "Смерть"

В выходные ваша интуиция будет особенно сильной. "Смерть" говорит о необходимости внимательно присмотреться к знакам, которые подкинет жизнь. Доверяйте своим внутренним ощущениям. Решения, которые вы примете, могут принести наибольшую пользу уже в ближайшее время. Также возможна приятная новость.

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Козерог — карта Таро "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" обещает чувство уверенности и внутреннего равновесия. Появится ясность. Выходные прекрасно подходят для планирования будущих целей, семейных встреч и важных покупок. Сейчас высоки шансы найти общий язык с кем угодно. Не бойтесь проявлять инициативу — она будет вознаграждена.

Рыбы — карта Таро "Верховная Жрица"

Вас ждет эмоциональное обновление и приятные неожиданности. Разговор или встреча в эту субботу и воскресенье способны кардинально изменить настроение. Также это благоприятный период для творчества, отдыха на природе и общения с людьми, которые вдохновляют.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака получит сюрприз от Вселенной до конца этой недели.

знаки Зодиака карты Таро гороскоп на выходные
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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