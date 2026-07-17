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Головна Гороскоп П'ять знаків Зодіаку опиняться в обіймах удачі вже у ці вихідні за Таро

П'ять знаків Зодіаку опиняться в обіймах удачі вже у ці вихідні за Таро

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 05:49
Таро-прогноз на вихідні 18-19 липня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить найбільше
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вихідні 18-19 липня несуть сильну енергію Місяця, що росте. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких цей період буде особливим. Комусь вдасться вирішити давню проблему, на когось чекає знайомство, а на когось — вдалий збіг обставин.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому Таро пророкують найбільше удачі у цей вікенд.

Лев — карта Таро "Вісімка Кубків"

"Вісімка Кубків" говорить про завершення важливого етапу та початок нового. У вихідні ви можете отримати відповідь, на яку давно чекали. Не відмовляйтеся від зустрічей, навіть якщо спочатку не матимете великого бажання виходити з дому. Звичайна розмова здатна стати початком цікавої співпраці чи навіть романтичної історії.

Терези — карта Таро "Правосуддя"

На вас чекають гармонійні та спокійні вихідні, які несуть приємні сюрпризи. Особливо пощастить у справах, пов'язаних із грошима, покупками або домашніми питаннями. Це вдалий час, щоб завершити старі справи, навести лад у документах або домовитися про те, що раніше постійно відкладалося. Також вихідні сприятимуть відвертим розмовам.

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

У вихідні ваша інтуїція буде особливо сильною. "Смерть" говорить про необхідність уважно придивитися до знаків, які підкидатиме життя. Довіряйте своїм внутрішнім відчуттям. Рішення, які ви ухвалите, можуть принести найбільшу користь уже найближчим часом. Також можлива приємна новина.

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Козеріг — карта Таро "Десятка Жезлів"

"Десятка Жезлів" обіцяє відчуття впевненості та внутрішньої рівноваги. З'явиться ясність. Вихідні чудово підходять для планування майбутніх цілей, сімейних зустрічей і важливих покупок. Зараз є високі шанси знайти спільну мову у будь-ким. Не бійтеся проявляти ініціативу — вона буде винагороджена.

Риби — карта Таро "Верховна Жриця"

На вас чекає емоційне оновлення та приємні несподіванки. Розмова або зустріч у ці суботу та неділю здатні кардинально змінити настрій. Також це сприятливий період для творчості, відпочинку на природі та спілкування з людьми, які надихають.

Раніше ми розповідали, який знак Зодіаку отримає сюрприз від Всесвіту до кінця цього тижня.

знаки Зодіаку карти Таро гороскоп на вихідні
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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