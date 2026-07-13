Гороскоп на літо 2026: яким знакам Зодіаку чекати на щасливі зміни вже скоро

Астрологічне коло, красива усміхнена дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Літо 2026 буде переломним періодом для багатьох представників зодіакального кола. Але для двох знаків Зодіаку воно виявиться дійсно доленосним. Цим щасливчикам вже скоро відкриється вікно можливостей.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологині Белли Попи розповідає, для кого літо 2026 стане часом позитивних змін у житті.

Знаки Зодіаку, яким чекати на щасливі зміни у житті влітку 2026

Лев

Планета удачі, достатку та розвитку Юпітер перейшла у ваш знак ще 30 червня. З цього моменту ви могли помітити як перед вами відкриваються нові перспективи в роботі, кар'єрі та особистому житті. Белла Попа каже, до 26 липня ви буквально будете перебувати у центрі уваги, а можливості з'являтимуться значно легше, ніж раніше. Після 22 липня, коли Сонце увійде до знака Лева, ви відчуєте ще більше впевненості, а шансів на успіх стане значно більше.

Не менш позитивні зміни торкнуться і сфери кохання, адже Північний Вузол переходить у ваш сьомий будинок партнерства. У ваше життя можуть прийти люди, знайомство з якими здаватиметься доленосним. Для когось це буде початок серйозних стосунків.

Астрологиня зазначає, у будь-якому разі, перед новим етапом важливо попрощатися з тим, що більше не приносить радості чи розвитку. Це можуть бути токсичні стосунки, застарілі звички або переконання, які стримують ваш рух уперед.

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Знак Зодіаку Лев. Фото: magnific.com

Водолій

Для вас літо 2026 стане часом доленосних рішень і несподіваних поворотів. 26 липня Північний вузол переходить у ваш знак, відкриваючи період важливих змін. Тоді почнуть відбуватися події, які ніби поступово складатимуть усі фрагменти життя в єдину картину. Разом із цим прийдуть нові можливості, перспективні знайомства та рішення, які визначатимуть ваше майбутнє.

Приємні сюрпризи очікують і в особистій сфері. Юпітер активізує сектор партнерства, тому стосунки стануть теплішими, гармонійнішими та романтичнішими. Цього літа доля може подарувати зустріч із людиною, яка відіграє особливу роль у вашому житті.