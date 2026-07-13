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Главная Гороскоп Два знака Зодиака на пороге новой жизни: кому лето 2026 несет счастливые перемены

Два знака Зодиака на пороге новой жизни: кому лето 2026 несет счастливые перемены

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 19:09
Гороскоп на лето 2026: каким знакам Зодиака ждать счастливых перемен уже скоро
Астрологический круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Лето 2026 года станет переломным периодом для многих представителей зодиакального круга. Но для двух знаков Зодиака оно окажется поистине судьбоносным. Этим счастливчикам уже скоро откроется окно возможностей.

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз астролога Беллы Попы рассказывает, для кого лето 2026 станет временем позитивных перемен в жизни.

Знаки Зодиака, которым предстоят счастливые перемены в жизни летом 2026

Лев

Планета удачи, достатка и развития Юпитер перешла в ваш знак еще 30 июня. С этого момента вы, возможно, заметили, как перед вами открываются новые перспективы в работе, карьере и личной жизни. Белла Попа говорит, что до 26 июля вы буквально будете находиться в центре внимания, а возможности будут появляться значительно легче, чем раньше. После 22 июля, когда Солнце войдет в знак Льва, вы почувствуете еще больше уверенности, а шансов на успех станет гораздо больше.

Не менее позитивные изменения коснутся и сферы любви, ведь Северный узел переходит в ваш седьмой дом партнерства. В вашу жизнь могут войти люди, знакомство с которыми покажется судьбоносным. Для кого-то это станет началом серьезных отношений.

Астрологиня отмечает, что в любом случае перед новым этапом важно проститься с тем, что больше не приносит радости или развития. Это могут быть токсичные отношения, устаревшие привычки или убеждения, сдерживающие ваше движение вперед.

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Знак Зодіаку Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: magnific.com
Водолей

Для вас лето 2026 года станет временем судьбоносных решений и неожиданных поворотов. 26 июля Северный узел переходит в ваш знак, открывая период важных перемен. Тогда начнут происходить события, которые словно постепенно соберут все фрагменты жизни в единую картину. Вместе с этим придут новые возможности, перспективные знакомства и решения, которые будут определять ваше будущее.

Приятные сюрпризы ждут вас и в личной сфере. Юпитер активизирует сектор партнерства, поэтому отношения станут теплее, гармоничнее и романтичнее. Этим летом судьба может подарить вам встречу с человеком, который сыграет особую роль в вашей жизни.

 

Знак Зодіаку Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: magnific.com

 

знаки Зодиака астрологические прогнозы гороскоп на лето
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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