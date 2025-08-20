Новолуние 23 августа 2025 — какой знак Зодиака освободится от проблем

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 23 августа на небе взойдет молодая Луна в знаке Девы. Это особое астрологическое событие станет переломным моментом и открывает новую страницу жизни для одного знака Зодиака. Для него это будет время, когда Вселенная подарит шанс избавиться от старых проблем, почувствовать облегчение и обрести внутреннюю гармонию.

Кому из представителей зодиакального круга новолуние 23 августа принесет освобождение от проблем, узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто избавится от проблем в новолуние 23 августа 2025 года

На этот раз больше всего повезет Ракам. Новолуние в Деве поможет представителям этого знака Зодиака очиститься от старых забот, найти решение даже для давних проблем и почувствовать настоящее облегчение. Это идеальное время для того, чтобы завершить нерешенные дела, восстановить баланс в отношениях и на работе, а также уменьшить внутреннее напряжение.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Как утверждают астрологи, новолуние поможет Ракам увидеть пути решения ситуаций, которые ранее казались безвыходными. Многое в этот период будет зависеть от вашей готовности отпустить прошлое и не держаться за то, что больше не служит вашим интересам. Вам стоит быть открытыми к переменам.

Также важно в период с 22 по 24 августа прислушиваться к интуиции. Именно внутренний голос подскажет, какие шаги приведут к гармонии и внутреннему спокойствию.

Также вам будет интересно: