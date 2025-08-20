Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Новолуние 23 августа освободит от проблем один знак Зодиака

Новолуние 23 августа освободит от проблем один знак Зодиака

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 04:33
Новолуние 23 августа 2025 — какой знак Зодиака освободится от проблем
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 23 августа на небе взойдет молодая Луна в знаке Девы. Это особое астрологическое событие станет переломным моментом и открывает новую страницу жизни для одного знака Зодиака. Для него это будет время, когда Вселенная подарит шанс избавиться от старых проблем, почувствовать облегчение и обрести внутреннюю гармонию.

Кому из представителей зодиакального круга новолуние 23 августа принесет освобождение от проблем, узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто избавится от проблем в новолуние 23 августа 2025 года

На этот раз больше всего повезет Ракам. Новолуние в Деве поможет представителям этого знака Зодиака очиститься от старых забот, найти решение даже для давних проблем и почувствовать настоящее облегчение. Это идеальное время для того, чтобы завершить нерешенные дела, восстановить баланс в отношениях и на работе, а также уменьшить внутреннее напряжение.

 

Яким знакам Зодіаку молодик 23 серпня подарує звільнення від проблем — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Как утверждают астрологи, новолуние поможет Ракам увидеть пути решения ситуаций, которые ранее казались безвыходными. Многое в этот период будет зависеть от вашей готовности отпустить прошлое и не держаться за то, что больше не служит вашим интересам. Вам стоит быть открытыми к переменам.

Также важно в период с 22 по 24 августа прислушиваться к интуиции. Именно внутренний голос подскажет, какие шаги приведут к гармонии и внутреннему спокойствию.

Также вам будет интересно:

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 23 августа Молодая Луна
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации