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Главная Гороскоп Лунный календарь на 20 июля 2026: кому Луна принесет больше всего удачи

Лунный календарь на 20 июля 2026: кому Луна принесет больше всего удачи

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 05:05
Лунный календарь на 20 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и кому повезет
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Энергия Луны сегодня, 20 июля, побуждает искать новые возможности и налаживать отношения с окружающими, но в то же время призывает действовать взвешенно. А некоторым знакам Зодиака в этот день улыбнется особая удача.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 20 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.

Фаза Луны сегодня, 20 июля 2026 года

В понедельник, 20 июля, Луна будет продолжать расти в Весах. Этот знак традиционно ассоциируется с гармонией, дипломатичностью и стремлением к равновесию. Согласно лунному календарю, с начала суток продолжается 6-й лунный день, а в 09:44 по киевскому времени начинается 7-й лунный день.

Как растущая Луна в Весах повлияет на день

20 июля станет удачным временем для общения, обучения и реализации идей. До 09:44 будет действовать энергия 6-го лунного дня, которая будет способствовать творчеству и обучению. А после начала 7-го лунного дня особую силу приобретает сказанное слово. Поэтому стоит внимательнее подбирать выражения, избегать споров и не давать обещаний.

Луна в Весах поможет найти баланс между эмоциями и здравым смыслом. Людям будет легче идти на компромиссы, налаживать отношения и договариваться даже в сложных ситуациях. В то же время астрологи советуют не затягивать с простыми решениями.

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Какие дела сегодня, 20 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать энергию этого дня для развития того, что имеет перспективу в будущем. Благоприятно:

  • учиться;
  • проводить переговоры;
  • работать над творческими идеями;
  • работать с документами;
  • решать бытовые вопросы;
  • ходить на свидания;
  • медитировать;
  • проводить время на природе.

Чего нельзя делать 20 июля

Несмотря на позитивную энергетику дня, астрологи советуют избегать поспешных решений. Лучше отказаться от:

  • конфликтов из-за мелочей;
  • необдуманных финансовых расходов;
  • резкой критики;
  • поспешных выводов;
  • обещаний, которые сложно выполнить.

Символ дня

Птица Гамаюн. В славянской традиции эта мифическая птица символизирует мудрость, предвидение и знание. Она связана с развитием интуиции, вдохновением и умением услышать важные подсказки.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на энергию растущей Луны:

  • найдите 10-15 минут для тишины;
  • запишите одну главную цель на ближайшие две недели;
  • сделайте один конкретный шаг к ее реализации;
  • поблагодарите себя за работу, которую вы ежедневно выполняете.

Аффирмация дня

"Я доверяю своему внутреннему голосу, действую уверенно и открываю новые возможности для своего развития".

Цвет дня

Небесно-голубой. Он символизирует внутреннюю гармонию, спокойствие и легкость в общении.

Счастливое число дня

Сегодня счастливым числом будет шестерка. Ее связывают с гармонией, заботой о близких и стремлением к внутреннему равновесию.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 20 июля

Близнецы

20 июля вам будет легче находить общий язык с людьми. День будет благоприятен для переговоров, новых знакомств и творческих проектов. Не исключено, что случайный разговор или встреча откроют интересные перспективы.

Лев

Вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности в собственных силах. Это хорошее время, чтобы заявить о себе, поделиться идеями или начать дело, которое вы долго откладывали.

Весы

Луна в вашем знаке поможет обрести внутреннее равновесие. День будет благоприятен для налаживания отношений, решения семейных вопросов и принятия решений.

Водолей

Для Водолеев этот понедельник может принести интересные новости или шанс научиться чему-то новому. Интуиция поможет заметить возможности, мимо которых другие могут пройти мимо.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака окажутся на пороге новой счастливой жизни летом 2026 года.

знаки Зодиака 20 июля лунный календарь фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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