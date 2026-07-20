Місячний календар на 20 липня 2026: фаза Місяця, як залучити удачу та кому пощастить

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Енергія Місяця сьогодні, 20 липня, налаштовує шукати нові можливості та налагоджувати стосунки з оточенням, але водночас закликає діяти зважено. А деякі знаки Зодіаку матимуть цього дня особливу удачу.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 20 липня, що радить місячний календар та яким знакам Зодіаку особливо пощастить.

Фаза Місяця сьогодні, 20 липня 2026

У понеділок, 20 липня, Місяць продовжуватиме рости у Терезах. Цей знак традиційно пов'язують із гармонією, дипломатичністю та прагненням до рівноваги. За місячним календарем, від початку доби триває 6-та місячна доба, а о 09:44 за Києвом розпочинається 7-й місячний день.

Як Місяць, що росте, у Терезах вплине на день

20 липня стане вдалим часом для спілкування, навчання та реалізації ідей. До 09:44 діятиме енергія 6-го місячного дня, яка сприятиме творчості, навчанню. А після початку 7-ї місячної доби особливої сили набуває сказане слово. Тому варто уважніше добирати висловлювання, уникати суперечок і не давати обіцянок.

Місяць у Терезах допоможе шукати баланс між емоціями та здоровим глуздом. Люди можуть легше знаходити компроміси, налагоджувати стосунки та домовлятися навіть у складних ситуаціях. Водночас астрологи радять не затягувати з простими рішеннями.

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Які справи сьогодні, 20 липня, будуть вдалими

Місячний календар радить використовувати енергію цього дня для розвитку того, що має перспективу у майбутньому. Сприятливо:

навчатися;

проводити переговори;

працювати над творчими ідеями;

працювати з документами;

вирішувати побутові питання;

ходити на побачення;

медитувати;

проводити час на природі.

Що не можна робити 20 липня

Попри позитивну енергетику дня, астрологи радять уникати поспішних рішень. Краще відмовитися від:

конфліктів через дрібниці;

необдуманих фінансових витрат;

різкої критики;

поспішних висновків;

обіцянок, які складно виконати.

Символ дня

Птах Гамаюн. У слов'янській традиції цей міфічний птах символізує мудрість, передбачення та знання. Він пов'язаний із розвитком інтуїції, натхненням і вмінням почути важливі підказки.

Ритуал дня

Щоб налаштуватися на енергію зростаючого Місяця:

знайдіть 10-15 хвилин для тиші;

запишіть одну головну мету на найближчі два тижні;

зробіть один конкретний крок до її реалізації;

подякуйте собі за роботу, яку ви щоденно робите.

Афірмація дня

"Я довіряю своєму внутрішньому голосу, дію впевнено та відкриваю нові можливості для свого розвитку".

Колір дня

Небесно-блакитний. Він символізує внутрішню гармонію, спокій і легкість у спілкуванні.

Щасливе число дня

Сьогодні щасливим числом буде шістка. Її пов'язують із гармонією, турботою про близьких і прагненням до внутрішньої рівноваги.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 20 липня

Близнюки

20 липня вам буде легше знаходити спільну мову з людьми. День сприятиме переговорам, новим знайомствам і творчим проєктам. Не виключено, що випадкова розмова або зустріч відкриє цікаві перспективи.

Лев

Ви відчуєте приплив натхнення та впевненості у власних силах. Це гарний час, щоб заявити про себе, поділитися ідеями або розпочати справу, яку ви довго відкладали.

Терези

Місяць у вашому знаку допоможе відчути внутрішню рівновагу. День сприятиме налагодженню стосунків, вирішенню сімейних питань і прийняттю рішень.

Водолій

Для Водоліїв цей понеділок може принести цікаві новини або шанс навчитися чомусь новому. Інтуїція допоможе помітити можливості, повз які інші можуть пройти.

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