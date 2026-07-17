Лунный календарь на 17 июля 2026: кому растущая Луна подарит удачу
Сегодня наступает третий день после новолуния, когда Луна продолжает набирать силу. Энергия 17 июля побуждает к новым начинаниям, работе над целями и поиску внутреннего баланса. Астрологи говорят: четыре знака Зодиака получат особую поддержку Вселенной в этот день.
Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны 17 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака улыбнется удача.
Фаза Луны сегодня, 17 июля 2026 года
В пятницу, 17 июля, наш спутник будет находиться в фазе роста и перейдёт в знак Девы. В 05:50 по киевскому времени наступает 4-я лунная сутки, которая будет призывать к самоанализу и поиску ответов.
Как растущая Луна в Деве повлияет на день
Луна в Деве придаёт дню практичности, внимательности и желания навести порядок в делах. 17 июля может быть удачным днём для планирования, работы с документами, обучения и завершения дел. В то же время астрологи советуют следить за своими словами. В дни Девы люди могут становиться более критичными.
Какие дела сегодня, 17 июля, будут удачными
Лунный календарь советует посвятить этот день делам, требующим внимательности и последовательности. Важно не торопиться, а несколько раз проверить детали.
17 июля стоит:
- вспоминать семейные истории;
- интересоваться традициями;
- получать новые знания;
- начинать обучение;
- осваивать новые навыки;
- заниматься творчеством;
- наводить порядок в доме;
- планировать будущие покупки;
- ухаживать за растениями.
Чего нельзя делать 17 июля
Несмотря на благоприятный период для развития, в этот день лучше избегать излишней эмоциональности. Нельзя:
- ссориться из-за мелочей;
- резко критиковать других;
- принимать решения в состоянии злости;
- сразу браться за много важных дел;
- перегружать себя физически и эмоционально.
Символ дня
Символом 4-го лунного дня является Райское дерево. Этот образ связывают с выбором, знаниями и ответственностью за собственные решения. 17 июля стоит задуматься: какие знания и опыт помогают вам двигаться вперёд.
Ритуал дня
Чтобы настроиться на энергию этого дня:
- приберитесь в доме;
- создайте уют вокруг себя;
- уделите время обучению или творчеству;
- займитесь тем, что помогает восстановить энергию.
Аффирмация дня
«Я доверяю своему пути, делаю правильный выбор и открываюсь новым возможностям».
Цвет дня
Зелёный. Его связывают с развитием, восстановлением и внутренним равновесием.
Счастливое число дня
Главное число дня — 4. Оно символизирует стабильность, порядок, труд и создание прочного фундамента.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 17 июля
Поддержку растущей Луны в этот день больше всего почувствуют четыре знака Зодиака:
- Овен
Вы почувствуете желание действовать и вернуться к планам, которые ранее отложили. День благоприятен для проявления инициативы, но важно не торопиться и продумывать каждый шаг.
- Рак
Этот день станет временем внутреннего обновления. Хороший момент для семейных дел, обустройства дома и решений, которые помогают почувствовать большую стабильность.
- Весы
Вы получите полезную информацию или познакомитесь с человеком, который откроет новые перспективы. Общение и обмен идеями будут особенно важны.
- Козерог
Вы увидите результаты своей предыдущей работы. День благоприятен для планирования, профессиональных дел и последовательного движения к цели.
Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака 17 июля получит судьбоносное послание от Вселенной.
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