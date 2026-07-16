Какой знак Зодиака получит судьбоносное послание от Вселенной 17 июля 2026: гороскоп

Зодиакальный круг — загадочная красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят: 17 июля будет энергетически мощным днем. Планетарные транзиты будут усиливать интуицию и помогать принимать правильные решения. А одному знаку Зодиака в этот день предстоит получить судьбоносное послание от Вселенной.

Новини.LIVE со ссылкой на AstroSofa рассказывает, кому стоит обратить внимание на знаки и совпадения 17 июля.

Знак Зодиака, который получит важное послание от Вселенной 17 июля

Этот день принесет важные подсказки тем, кто родился под знаком Рака. Под влиянием ретроградного Меркурия в вашем знаке на первый план выйдут темы прошлого, семьи, старых обещаний и незавершенных разговоров. В то же время гармоничный аспект Луны с Меркурием поможет услышать то, что раньше оставалось без внимания, а соединение Луны с Венерой открывает путь к искренним разговорам, примирению и важным новостям.

Особенно внимательно стоит относиться к собственным ощущениям. Если какая-то мысль не покидает вас в течение дня, не спешите ее отвергать. Интуиция сейчас может оказаться лучшим советчиком.

Астрологи советуют:

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внимательно читать все сообщения и документы;

не игнорировать случайные знакомства и разговоры;

записывать идеи, которые внезапно приходят в голову;

прислушиваться к снам и внутренним ощущениям;

не бояться вернуться к делу, которое вы когда-то отложили.

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