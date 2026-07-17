Лунный календарь на 17 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и кому повезет

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня наступает третий день после новолуния, когда Луна продолжает набирать силу. Энергия 17 июля побуждает к новым начинаниям, работе над целями и поиску внутреннего баланса. Астрологи говорят: четыре знака Зодиака получат особую поддержку Вселенной в этот день.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны 17 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака улыбнется удача.

Фаза Луны сегодня, 17 июля 2026 года

В пятницу, 17 июля, наш спутник будет находиться в фазе роста и перейдет в знак Девы. В 05:50 по киевскому времени наступает 4-е лунные сутки, которые будут призывать к самоанализу и поиску ответов.

Как растущая Луна в Деве повлияет на день

Луна в Деве придает дню практичности, внимательности и желания навести порядок в делах. 17 июля может быть удачным днем для планирования, работы с документами, обучения и завершения дел. В то же время астрологи советуют следить за своими словами. В дни Девы люди могут становиться более критичными.

Какие дела сегодня, 17 июля, будут удачными

Лунный календарь советует посвятить этот день делам, требующим внимательности и последовательности. Важно не торопиться, а несколько раз проверить детали.

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17 июля стоит:

вспоминать семейные истории;

интересоваться традициями;

получать новые знания;

начинать обучение;

осваивать новые навыки;

заниматься творчеством;

наводить порядок в доме;

планировать будущие покупки;

ухаживать за растениями.

Чего нельзя делать 17 июля

Несмотря на благоприятный период для развития, в этот день лучше избегать излишней эмоциональности. Нельзя:

ссориться из-за мелочей;

резко критиковать других;

принимать решения в состоянии злости;

сразу браться за много важных дел;

перегружать себя физически и эмоционально.

Символ дня

Символом 4-го лунного дня является Райское дерево. Этот образ связывают с выбором, знаниями и ответственностью за собственные решения. 17 июля стоит задуматься: какие знания и опыт помогают вам двигаться вперёд.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на энергию этого дня:

приберитесь в доме;

создайте уют вокруг себя;

уделите время обучению или творчеству;

займитесь тем, что помогает восстановить энергию.

Аффирмация дня

"Я доверяю своему пути, делаю правильный выбор и открываюсь новым возможностям".

Цвет дня

Зеленый. Его связывают с развитием, восстановлением и внутренним равновесием.

Счастливое число дня

Главное число дня — 4. Оно символизирует стабильность, порядок, труд и создание прочного фундамента.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 17 июля

Поддержку растущей Луны в этот день больше всего почувствуют четыре знака Зодиака:

Овен

Вы почувствуете желание действовать и вернуться к планам, которые ранее отложили. День благоприятен для проявления инициативы, но важно не торопиться и продумывать каждый шаг.

Рак

Этот день станет временем внутреннего обновления. Хороший момент для семейных дел, обустройства дома и решений, которые помогают почувствовать большую стабильность.

Весы

Вы получите полезную информацию или познакомитесь с человеком, который откроет новые перспективы. Общение и обмен идеями будут особенно важны.

Козерог

Вы увидите результаты своей предыдущей работы. День благоприятен для планирования, профессиональных дел и последовательного движения к цели.

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