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Главная Гороскоп Лунный календарь на 17 июля 2026: кому растущая Луна подарит удачу

Лунный календарь на 17 июля 2026: кому растущая Луна подарит удачу

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Дата публикации 17 июля 2026 02:15
Лунный календарь на 17 июля 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и кому повезет
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня наступает третий день после новолуния, когда Луна продолжает набирать силу. Энергия 17 июля побуждает к новым начинаниям, работе над целями и поиску внутреннего баланса. Астрологи говорят: четыре знака Зодиака получат особую поддержку Вселенной в этот день.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны 17 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака улыбнется удача.

Фаза Луны сегодня, 17 июля 2026 года

В пятницу, 17 июля, наш спутник будет находиться в фазе роста и перейдет в знак Девы. В 05:50 по киевскому времени наступает 4-е лунные сутки, которые будут призывать к самоанализу и поиску ответов.

Как растущая Луна в Деве повлияет на день

Луна в Деве придает дню практичности, внимательности и желания навести порядок в делах. 17 июля может быть удачным днем для планирования, работы с документами, обучения и завершения дел. В то же время астрологи советуют следить за своими словами. В дни Девы люди могут становиться более критичными.

Какие дела сегодня, 17 июля, будут удачными

Лунный календарь советует посвятить этот день делам, требующим внимательности и последовательности. Важно не торопиться, а несколько раз проверить детали.

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17 июля стоит:

  • вспоминать семейные истории;
  • интересоваться традициями;
  • получать новые знания;
  • начинать обучение;
  • осваивать новые навыки;
  • заниматься творчеством;
  • наводить порядок в доме;
  • планировать будущие покупки;
  • ухаживать за растениями.

Чего нельзя делать 17 июля

Несмотря на благоприятный период для развития, в этот день лучше избегать излишней эмоциональности. Нельзя:

  • ссориться из-за мелочей;
  • резко критиковать других;
  • принимать решения в состоянии злости;
  • сразу браться за много важных дел;
  • перегружать себя физически и эмоционально.

Символ дня

Символом 4-го лунного дня является Райское дерево. Этот образ связывают с выбором, знаниями и ответственностью за собственные решения. 17 июля стоит задуматься: какие знания и опыт помогают вам двигаться вперёд.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на энергию этого дня:

  • приберитесь в доме;
  • создайте уют вокруг себя;
  • уделите время обучению или творчеству;
  • займитесь тем, что помогает восстановить энергию.

Аффирмация дня

"Я доверяю своему пути, делаю правильный выбор и открываюсь новым возможностям".

Цвет дня

Зеленый. Его связывают с развитием, восстановлением и внутренним равновесием.

Счастливое число дня

Главное число дня — 4. Оно символизирует стабильность, порядок, труд и создание прочного фундамента.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 17 июля

Поддержку растущей Луны в этот день больше всего почувствуют четыре знака Зодиака:

  • Овен

Вы почувствуете желание действовать и вернуться к планам, которые ранее отложили. День благоприятен для проявления инициативы, но важно не торопиться и продумывать каждый шаг.

  • Рак

Этот день станет временем внутреннего обновления. Хороший момент для семейных дел, обустройства дома и решений, которые помогают почувствовать большую стабильность.

  • Весы

Вы получите полезную информацию или познакомитесь с человеком, который откроет новые перспективы. Общение и обмен идеями будут особенно важны.

  • Козерог

Вы увидите результаты своей предыдущей работы. День благоприятен для планирования, профессиональных дел и последовательного движения к цели.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака 17 июля получит судьбоносное послание от Вселенной.

Напомним, мы также писали, кто из знаков Зодиака получит настоящий сюрприз до конца этой недели.

знаки Зодиака лунный календарь 17 июля фаза Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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