Главная Гороскоп Гороскоп на 24 сентября: Деве — шанс, Скорпиону — острая интуиция

Гороскоп на 24 сентября: Деве — шанс, Скорпиону — острая интуиция

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 24 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Среда, 24 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в Скорпионе и четвертых лунных суток. Это день, когда эмоции обостряются, а внутренние противоречия выходят на поверхность. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: сегодня важно контролировать эмоции и не поддаваться соблазнам. Риск импульсивности и конфликтов слишком высок. Это хорошее время для самоанализа, семейных традиций и восстановления связей с родными.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту среду, 24 сентября.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день может выявить ваши скрытые эмоции, которые стоит трансформировать в полезное действие. Астрологи советуют избегать споров и сосредоточиться на работе над собой.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы почувствуете потребность в спокойствии и стабильности, но вокруг возможны эмоциональные бури. Не позволяйте чужому настроению влиять на ваш внутренний баланс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Среда откроет для вас тему семьи и родственных связей. Проведите время с близкими — это поможет восстановить силы и почувствовать поддержку.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете быть слишком чувствительными к словам и поступкам других. Попробуйте не принимать все близко к сердцу, ведь сейчас важнее сохранять внутреннее спокойствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня появится желание резко что-то изменить в жизни. Астрологи предупреждают: не спешите с решениями, лучше обдумайте ситуацию еще раз.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день станет зеркалом, в котором вы увидите собственные недостатки. Используйте это как шанс для совершенствования, а не для самокритики.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Среда может принести вам небольшие конфликты на работе или в личной жизни. Вместо отстаивания своей правоты попробуйте найти компромисс.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Луна в вашем знаке усиливает эмоции и обостряет интуицию. Используйте это, чтобы увидеть правду о себе и других, но не делайте резких и необдуманных шагов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете почувствовать беспокойство и желание действовать. Вместо хаотичных решений направьте эту энергию в спорт или творческую деятельность.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам придется выбирать между работой и отдыхом. Астрологи советуют прислушиваться к телу: если чувствуете усталость, позвольте себе паузу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День может раскрыть в вас скрытые страхи или сомнения. Используйте это время для внутренней работы и откровенных разговоров с теми, кому доверяете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете очень чувствительны к настроениям других, что может истощить. Лучше провести этот день в спокойствии, занимаясь тем, что вдохновляет и наполняет.

Также предлагаем узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Какому знаку Зодиака Вселенная откроет правду 24 сентября.

Какие знаки Зодиака будет сопровождать удача в сезон весов с 22 сентября по 21 октября.

Кому из знаков Зодиака новая сентябрьская неделя сулит фантастический успех.

Какие сюрпризы готовит октябрь одиноким знакам Зодиака.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 24 сентября
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
