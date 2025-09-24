Відео
Головна Гороскоп Гороскоп на 24 вересня: Діві — шанс, Скорпіону — гостра інтуїція

Гороскоп на 24 вересня: Діві — шанс, Скорпіону — гостра інтуїція

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 24 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Середа, 24 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте у Скорпіоні, та четвертої місячної доби. Це день, коли емоції загострюються, а внутрішні суперечності виходять на поверхню. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: сьогодні важливо контролювати емоції та не піддаватися спокусам. Ризик імпульсивності та конфліктів надто високий. Це гарний час для самоаналізу, сімейних традицій і відновлення зв'язків із рідними.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю середу, 24 вересня.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Цей день може виявити ваші приховані емоції, які варто трансформувати у корисну дію. Астрологи радять уникати суперечок та зосередитися на роботі над собою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте потребу у спокої та стабільності, але навколо можливі емоційні бурі. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваш внутрішній баланс.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Середа відкриє для вас тему сім'ї та родинних зв'язків. Проведіть час із близькими — це допоможе відновити сили та відчути підтримку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете бути надто чутливими до слів і вчинків інших. Спробуйте не брати все близько до серця, адже зараз важливіше зберігати внутрішній спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні з'явиться бажання різко щось змінити у житті. Астрологи попереджають: не поспішайте з рішеннями, краще обміркуйте ситуацію ще раз.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей день стане дзеркалом, у якому ви побачите власні недоліки. Використайте це як шанс для вдосконалення, а не для самокритики.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Середа може принести вам невеликі конфлікти на роботі чи в особистому житті. Замість відстоювання своєї правоти спробуйте знайти компроміс.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Місяць у вашому знаку підсилює емоції та загострює інтуїцію. Використайте це, щоб побачити правду про себе й інших, але не робіть різких та необдуманих кроків.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви можете відчути неспокій і бажання діяти. Замість хаотичних рішень направте цю енергію у спорт або творчу діяльність.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні вам доведеться обирати між роботою та відпочинком. Астрологи радять прислухатися до тіла: якщо відчуваєте втому, дозвольте собі паузу.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День може розкрити у вас приховані страхи чи сумніви. Використайте цей час для внутрішньої роботи й відвертих розмов із тими, кому довіряєте.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви будете дуже чутливі до настроїв інших, що може виснажити. Краще провести цей день у спокої, займаючись тим, що надихає й наповнює.

Також пропонуємо дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Якому знаку Зодіаку Всесвіт відкриє правду 24 вересня.

Які знаки Зодіаку супроводжуватиме удача у сезон терезів з 22 вересня по 21 жовтня.

Кому зі знаків Зодіаку новий вересневий тиждень обіцяє фантастичний успіх

Які сюрпризи готує жовтень самотнім знакам Зодіаку.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку 24 вересня
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
