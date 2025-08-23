Видео
Гороскоп на 24 августа: Овну — неожиданности, Весам — размышления

Гороскоп на 24 августа: Овну — неожиданности, Весам — размышления

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 23:57
Гороскоп на День Независимости 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 24 августа — особый день для Украины, ведь мы празднуем День Независимости. Это воскресенье наполнено не только праздничной энергией, но и мощными астрологическими событиями: Солнце в Деве формирует квадрат с Ураном в Близнецах, и это может кардинально изменить наши планы. Астрологи предупреждают знаки Зодиака: Вселенная способна устроить "перезагрузку" даже в привычных вещах, заставляя сомневаться в том, что еще вчера казалось стабильным. Но эти изменения — не хаос, а возможность увидеть другой путь.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака на День Независимости Украины.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 24 августа 2025:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье может принести мелкие неожиданности, которые нарушат ваши планы. Астрологи советуют не реагировать эмоционально, а воспринимать хаос как подсказку. Для Овнов важно учиться переводить лишний шум на язык ясности — тогда даже случайные события принесут пользу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня возможны финансовые неожиданности или сомнения в собственных талантах. Но астрологи напоминают: ваша ценность не определяется деньгами или чужими словами. 24 августа Тельцам полезно позволить себе экспериментировать и не бояться несовершенства. Именно так рождается настоящее творчество.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День откроет перед вами интересные возможности, но чтобы их заметить, надо притормозить и внимательнее присмотреться к деталям. Если сосредоточитесь, сможете сделать шаг, который изменит ваши планы к лучшему. Вечером полезно переключиться на что-то легкое и приятное, чтобы снять напряжение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Секреты или недосказанное могут внезапно всплыть на поверхность. Это может смутить, но истина подарит вам облегчение. Раков астрологи призывают не убегать от разговоров, даже если они неудобны: в этих словах скрыта долгожданная ясность.

Лев (23 июля — 21 августа)

В воскресенье вы можете задуматься над собственной ценностью или понять, что ваша уверенность держалась не на тех опорах. Солнечный квадрат с Ураном 24 августа может принести неожиданности в вашем кругу друзей или в социальной среде. Сначала это немного выбьет из колеи, но на самом деле покажет, кто действительно идет с вами дальше, а кто остался в прошлом. Прислушайтесь к этим знакам.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Солнце в вашем знаке дарит силу, но квадрат с Ураном выводит вас из зоны комфорта. Воскресенье может показать: вы больше не хотите жить по чужим ожиданиям. Астрологи говорят: будьте честными хотя бы с собой, и вы почувствуете, как раскрывается настоящая свобода.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете почувствовать внутреннее снижение энергии или странное погружение в размышления. Не спешите исправлять это состояние — оно нужно, чтобы услышать более глубокие сигналы вашей интуиции. Для Весов 24 августа станет днем духовного обновления и переосмысления собственных ценностей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня могут проявиться конфликты между вашими желаниями и требованиями окружения. Воскресенье покажет, что вы не обязаны держать баланс за всех. Астрологи советуют Скорпионам честно озвучивать свои потребности, даже если это изменит динамику отношений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша карьера или амбиции могут попасть под сомнение — и это хорошо. Вместо защиты своего пути попробуйте глубже понять, почему вы этим занимаетесь. 24 августа астрологи советуют Стрельцам сделать паузу, зафиксировать ключевые ценности и двигаться дальше с большей уверенностью.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы всегда на несколько шагов впереди, но сегодня стратегия может дать сбой. Воскресная энергия заставит пересмотреть жесткие убеждения, которые мешают расти. Астрологи говорят: Козерогам стоит позволить себе сомнения, ведь именно через них открывается настоящее расширение горизонта.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Прошлые темы могут снова вернуться в новом виде. Это шанс понять, насколько изменилась ваша реакция. 24 августа для Водолеев важно не то, что происходит, а то, как вы на это реагируете. Ваша эмоциональность сегодня станет ключом к внутреннему прозрению.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воскресенье поможет увидеть людей такими, какие они есть. То, что еще недавно путало, сегодня станет очевидным. Для Рыб астрологи советуют установить здоровые границы и не соглашаться на меньшее, чем настоящая взаимность. Это станет лучшим актом самоуважения.



гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 24 августа День Независимости 2025
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
