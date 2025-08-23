Відео
На цей знак Зодіаку чекає особливий сюрприз вже на цих вихідних

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 07:32
Який знак Зодіаку отримає особливий сюрприз на вихідних, 23-24 серпня 2025
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже на ці вихідні, 23-24 серпня, Всесвіт готує несподівані повороти для одного знаку Зодіаку. На цього щасливчиув чекають приємні новини, несподівана удача або зустріч, яка залишить глибокий слід. А молодик у Діві, що відбудеться у суботу, відкриє нові можливості, оновить енергію та допоможе переосмислити життєві пріоритети.

На кого з представників зодіакального кола чекає особливий сюрприз від Всесвіту на вихідних, 23 та 24 серпня — читайте прогноз астрологів на Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто головний щасливчик вікенду

Ці субота та неділя будуть наповнені приємними несподіванками для тих, хто народився під миролюбним та впевненим знаком Тельця. Вже 23 серпня молодий Місяць у Діві активує ваш сектор радості, любові та натхнення. Особливо потужний позитивний вплив молодика ви відчуватимете кілька днів. 

 

Який знак Зодіаку отримає особливий сюрприз на вихідних, 23-24 серпня 2025 — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Ці дні, як стверджують астрологи, подарують вам прилив сил, піднесений настрій. Для одних Тельців сюрпризом стане приємна зустріч, вона може бути як запланована, так і несподівана із людиною з минулого. Інші представники цього знаку Зодіаку отримають шанс розпочати новий роман або отримати пропозицію, про яку ви давно мріяли. 

Астрологи радять не відмовлятися від спонтанних запрошень і бути відкритими до нового. Навіть невелика поїздка або зустріч із друзями може подарувати вам важливі підказки від Всесвіту. Цей період ідеально підходить для того, щоб робити кроки назустріч своїм мріям, планувати майбутнє та наважуватися на те, що раніше здавалося занадто сміливим.

Також пропонуємо Вам дізнатися такі астрологічні прогнози: 

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
