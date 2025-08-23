Какой знак Зодиака получит особый сюрприз на выходных, 23-24 августа 2025

Этот знак Зодиака ждет особый сюрприз уже на этих выходных
Уже на эти выходные, 23-24 августа, Вселенная готовит неожиданные повороты для одного знака Зодиака. Этого счастливчика ждут приятные новости, неожиданная удача или встреча, которая оставит глубокий след. А новолуние в Деве, которое состоится в субботу, откроет новые возможности, обновит энергию и поможет переосмыслить жизненные приоритеты.
Кого из представителей зодиакального круга ждет особый сюрприз от Вселенной на выходных, 23 и 24 августа — читайте прогноз астрологов на Новини.LIVE.
Кто главный счастливчик уикенда
Эти суббота и воскресенье будут наполнены приятными неожиданностями для тех, кто родился под миролюбивым и уверенным знаком Тельца. Уже 23 августа молодая Луна в Деве активирует ваш сектор радости, любви и вдохновения. Особенно мощное положительное влияние новолуния вы будете чувствовать несколько дней.
Эти дни, как утверждают астрологи, подарят вам прилив сил, приподнятое настроение. Для одних Тельцов сюрпризом станет приятная встреча, она может быть как запланированная, так и неожиданная с человеком из прошлого. Другие представители этого знака Зодиака получат шанс начать новый роман или получить предложение, о котором вы давно мечтали.
Астрологи советуют не отказываться от спонтанных приглашений и быть открытыми к новому. Даже небольшая поездка или встреча с друзьями может подарить вам важные подсказки от Вселенной. Этот период идеально подходит для того, чтобы делать шаги навстречу своим мечтам, планировать будущее и решаться на то, что раньше казалось слишком смелым.
