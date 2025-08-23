Видео
Этот знак Зодиака ждет особый сюрприз уже на этих выходных

Дата публикации 23 августа 2025 07:32
Какой знак Зодиака получит особый сюрприз на выходных, 23-24 августа 2025
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже на эти выходные, 23-24 августа, Вселенная готовит неожиданные повороты для одного знака Зодиака. Этого счастливчика ждут приятные новости, неожиданная удача или встреча, которая оставит глубокий след. А новолуние в Деве, которое состоится в субботу, откроет новые возможности, обновит энергию и поможет переосмыслить жизненные приоритеты.

Кого из представителей зодиакального круга ждет особый сюрприз от Вселенной на выходных, 23 и 24 августа — читайте прогноз астрологов на Новини.LIVE.

Кто главный счастливчик уикенда

Эти суббота и воскресенье будут наполнены приятными неожиданностями для тех, кто родился под миролюбивым и уверенным знаком Тельца. Уже 23 августа молодая Луна в Деве активирует ваш сектор радости, любви и вдохновения. Особенно мощное положительное влияние новолуния вы будете чувствовать несколько дней.

 

Какой знак Зодиака получит особый сюрприз на выходных, 23-24 августа 2025 — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Эти дни, как утверждают астрологи, подарят вам прилив сил, приподнятое настроение. Для одних Тельцов сюрпризом станет приятная встреча, она может быть как запланированная, так и неожиданная с человеком из прошлого. Другие представители этого знака Зодиака получат шанс начать новый роман или получить предложение, о котором вы давно мечтали.

Астрологи советуют не отказываться от спонтанных приглашений и быть открытыми к новому. Даже небольшая поездка или встреча с друзьями может подарить вам важные подсказки от Вселенной. Этот период идеально подходит для того, чтобы делать шаги навстречу своим мечтам, планировать будущее и решаться на то, что раньше казалось слишком смелым.

