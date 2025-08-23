Гороскоп на День Незалежності 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня — особливий день для України, адже ми святкуємо День Незалежності. Ця неділя наповнена не лише святковою енергією, а й потужними астрологічними подіями: Сонце у Діві формує квадрат із Ураном у Близнюках, і це може кардинально змінити наші плани. Астрологи попереджають знаки Зодіаку: Всесвіт здатен влаштувати "перезавантаження" навіть у звичних речах, змушуючи сумніватися у тому, що ще вчора здавалося стабільним. Але ці зміни — не хаос, а можливість побачити інший шлях.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку на День Незалежності України.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя може принести дрібні несподіванки, які порушать ваші плани. Астрологи радять не реагувати емоційно, а сприймати хаос як підказку. Для Овнів важливо вчитися перекладати зайвий шум на мову ясності — тоді навіть випадкові події принесуть користь.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні можливі фінансові несподіванки або сумніви у власних талантах. Та астрологи нагадують: ваша цінність не визначається грошима чи чужими словами. 24 серпня Тельцям корисно дозволити собі експериментувати і не боятися недосконалості. Саме так народжується справжня творчість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День відкриє перед вами цікаві можливості, але щоб їх помітити, треба пригальмувати і уважніше придивитися до деталей. Якщо зосередитеся, зможете зробити крок, який змінить ваші плани на краще. Увечері корисно переключитися на щось легке й приємне, аби зняти напругу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Секрети або недосказане можуть раптово спливти на поверхню. Це може збентежити, але істина подарує вам полегшення. Раків астрологи закликають не тікати від розмов, навіть якщо вони незручні: у цих словах прихована довгоочікувана ясність.

Лев (23 липня — 21 серпня)

У неділю ви можете замислитися над власною цінністю чи зрозуміти, що ваша впевненість трималася не на тих опорах. Сонячний квадрат із Ураном 24 серпня може принести несподіванки у вашому колі друзів або в соціальному середовищі. Спершу це трохи виб'є з колії, але насправді покаже, хто справді йде з вами далі, а хто залишився у минулому. Прислухайтеся до цих знаків.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сонце у вашому знаку дарує силу, але квадрат з Ураном виводить вас із зони комфорту. Неділя може показати: ви більше не хочете жити за чужими очікуваннями. Астрологи кажуть: будьте чесними хоча б із собою, і ви відчуєте, як розкривається справжня свобода.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви можете відчути внутрішнє зниження енергії або дивне занурення в роздуми. Не поспішайте виправляти цей стан — він потрібен, щоб почути глибші сигнали вашої інтуїції. Для Терезів 24 серпня стане днем духовного оновлення і переосмислення власних цінностей.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні можуть проявитися конфлікти між вашими бажаннями та вимогами оточення. Неділя покаже, що ви не зобов'язані тримати баланс за всіх. Астрологи радять Скорпіонам чесно озвучувати свої потреби, навіть якщо це змінить динаміку стосунків.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ваша кар'єра чи амбіції можуть потрапити під сумнів — і це добре. Замість захисту свого шляху спробуйте глибше зрозуміти, чому ви цим займаєтесь. 24 серпня астрологи радять Стрільцям зробити паузу, зафіксувати ключові цінності й рухатися далі з більшою впевненістю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ви завжди на кілька кроків попереду, але сьогодні стратегія може дати збій. Недільна енергія змусить переглянути жорсткі переконання, які заважають рости. Астрологи кажуть: Козорогам варто дозволити собі сумніви, адже саме через них відкривається справжнє розширення горизонту.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Минулі теми можуть знову повернутися у новому вигляді. Це шанс зрозуміти, наскільки змінилася ваша реакція. 24 серпня для Водоліїв важливе не те, що відбувається, а те, як ви на це реагуєте. Ваша емоційність сьогодні стане ключем до внутрішнього прозріння.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Неділя допоможе побачити людей такими, які вони є. Те, що ще недавно плутало, сьогодні стане очевидним. Для Риб астрологи радять встановити здорові межі й не погоджуватися на менше, ніж справжня взаємність. Це стане найкращим актом самоповаги.

