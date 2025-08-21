Гороскоп на 21 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 августа, непростой день с точки зрения астрологии. Убывающая Луна в знаке Льва хоть и обещает наделить знаки Зодиака уверенностью и силой для завершения дел, 29-е лунные сутки, которые считаются сатанинскими, вносят свои коррективы. Это время кармической проверки, когда каждое слово и действие будет иметь последствия. Важно сохранять внутреннее спокойствие и не поддаваться провокациям.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот четверг, 21 августа.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овнам нужно контролировать эмоции и слова. Четверг может подтолкнуть к резким высказываниям, но лучше избегать конфликтов и заняться завершением дел.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День потребует от Тельцов определенной выдержки. Астрологи советуют сосредоточиться на практических задачах и не слишком доверять чужим советам. Также полезно побыть дома и навести порядок в вещах.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В четверг возможны ситуации, когда вам захочется доказать свою правоту. Но астрологи предупреждают: не тратьте силы на споры. Лучше уделите внимание творчеству или планированию следующих шагов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете чувствовать усталость от излишнего общения. Удачное время для уединения, чтения или работы над внутренним спокойствием. Будьте внимательны к своему здоровью и настроению.

Лев (23 июля — 21 августа)

Луна в вашем знаке добавляет уверенности, но 29-е лунные сутки напоминает: гордыня может сыграть злую шутку. Избегайте излишней демонстративности и сосредоточьтесь на том, что действительно имеет смысл.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют не брать на себя много обязательств в этот день. Возможны мелкие недоразумения на работе, поэтому сосредоточьтесь на спокойствии и доведении начатого до конца.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вам стоит избегать шумных компаний и лишних споров. Удачный день для размышлений, внутреннего анализа и духовных практик. Хорошо подходит время для наведения порядка в мыслях и чувствах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Четверг, 21 августа, может оказаться напряженным из-за повышенной эмоциональности. Важно контролировать слова и не ввязываться в конфликты. Лучшее занятие сегодня — работа над личными планами и самоанализ.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня у вас может появиться желание проявить себя, но астрологи советуют избегать чрезмерной импульсивности. Хорошо завершать старые дела и держать дистанцию от токсичных людей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День откроет Козеогам скрытые проблемы, которые раньше не замечали. Сегодня стоит быть осторожными в словах, чтобы не испортить отношения. Займитесь домашними заботами или делами, которые давно откладывали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В четверг, 21 августа, полезно сосредоточиться на самоанализе и наблюдении за окружающими. Не давайте волю эмоциям и избегайте ночных поездок. Сегодня хорошо подойдет время для планирования будущих проектов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день может быть изнурительным из-за чужих эмоций, которые легко влияют на вас. Астрологи советуют ограничить круг общения и заняться творчеством или духовными практиками. Важно поддерживать позитивный настрой.

