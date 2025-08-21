Відео
Гороскоп на 21 серпня: Ракам — усамітнення, Терезам — роздуми

Гороскоп на 21 серпня: Ракам — усамітнення, Терезам — роздуми

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:28
Гороскоп на 21 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 21 серпня, непростий день з точки зору астрології. Спадний Місяць у знаку Лева хоч і обіцяє наділити знаки Зодіаку впевненістю та силою для завершення справ, 29-та місячна доба, яка вважається сатанинською, вносить свої корективи. Це час кармічної перевірки, коли кожне слово і дія матимуть наслідки. Важливо зберігати внутрішній спокій і не піддаватися провокаціям.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 21 серпня.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 21 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овнам потрібно контролювати емоції та слова. Четвер може підштовхнути до різких висловлювань, але краще уникати конфліктів та зайнятися завершенням справ.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День вимагатиме від Тельців певної витримки. Астрологи радять зосередитися на практичних завданнях і не надто довіряти чужим порадам. Також корисно побути вдома і навести лад у речах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У четвер можливі ситуації, коли вам захочеться довести свою правоту. Але астрологи попереджають: не витрачайте сили на суперечки. Краще приділіть увагу творчості або плануванню наступних кроків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете відчувати втому від зайвого спілкування. Вдалий час для усамітнення, читання чи роботи над внутрішнім спокоєм. Будьте уважні до свого здоров'я та настрою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у вашому знаку додає впевненості, але 29-та місячна доба нагадує: гординя може зіграти злий жарт. Уникайте зайвої демонстративності та зосередьтеся на тому, що справді має сенс.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять не брати на себе забагато зобов'язань цього дня. Можливі дрібні непорозуміння на роботі, тому зосередьтеся на спокої та доведенні розпочатого до кінця.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам варто уникати гучних компаній та зайвих суперечок. Вдалий день для роздумів, внутрішнього аналізу й духовних практик. Добре підходить час для наведення порядку в думках і почуттях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Четвер, 21 серпня, може виявитися напруженим через підвищену емоційність. Важливо контролювати слова й не вплутуватися у конфлікти. Найкраще заняття сьогодні — робота над особистими планами та самоаналіз.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні у вас може з'явитися бажання проявити себе, але астрологи радять уникати надмірної імпульсивності. Добре завершувати старі справи й тримати дистанцію від токсичних людей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День відкриє Козеогам приховані проблеми, які раніше не помічали. Сьогодні варто бути обережними в словах, аби не зіпсувати стосунки. Займіться домашніми турботами або справами, які давно відкладали.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У четвер, 21 серпня, корисно зосередитися на самоаналізі та спостереженні за оточенням. Не давайте волю емоціям і уникайте нічних поїздок. Сьогодні добре підійде час для планування майбутніх проєктів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день може бути виснажливим через чужі емоції, які легко впливають на вас. Астрологи радять обмежити коло спілкування та зайнятися творчістю чи духовними практиками. Важливо підтримувати позитивний настрій.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 21 серпня
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
