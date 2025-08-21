Гороскоп на 21 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 серпня, непростий день з точки зору астрології. Спадний Місяць у знаку Лева хоч і обіцяє наділити знаки Зодіаку впевненістю та силою для завершення справ, 29-та місячна доба, яка вважається сатанинською, вносить свої корективи. Це час кармічної перевірки, коли кожне слово і дія матимуть наслідки. Важливо зберігати внутрішній спокій і не піддаватися провокаціям.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 21 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овнам потрібно контролювати емоції та слова. Четвер може підштовхнути до різких висловлювань, але краще уникати конфліктів та зайнятися завершенням справ.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День вимагатиме від Тельців певної витримки. Астрологи радять зосередитися на практичних завданнях і не надто довіряти чужим порадам. Також корисно побути вдома і навести лад у речах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У четвер можливі ситуації, коли вам захочеться довести свою правоту. Але астрологи попереджають: не витрачайте сили на суперечки. Краще приділіть увагу творчості або плануванню наступних кроків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете відчувати втому від зайвого спілкування. Вдалий час для усамітнення, читання чи роботи над внутрішнім спокоєм. Будьте уважні до свого здоров'я та настрою.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць у вашому знаку додає впевненості, але 29-та місячна доба нагадує: гординя може зіграти злий жарт. Уникайте зайвої демонстративності та зосередьтеся на тому, що справді має сенс.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять не брати на себе забагато зобов'язань цього дня. Можливі дрібні непорозуміння на роботі, тому зосередьтеся на спокої та доведенні розпочатого до кінця.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні вам варто уникати гучних компаній та зайвих суперечок. Вдалий день для роздумів, внутрішнього аналізу й духовних практик. Добре підходить час для наведення порядку в думках і почуттях.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Четвер, 21 серпня, може виявитися напруженим через підвищену емоційність. Важливо контролювати слова й не вплутуватися у конфлікти. Найкраще заняття сьогодні — робота над особистими планами та самоаналіз.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні у вас може з'явитися бажання проявити себе, але астрологи радять уникати надмірної імпульсивності. Добре завершувати старі справи й тримати дистанцію від токсичних людей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День відкриє Козеогам приховані проблеми, які раніше не помічали. Сьогодні варто бути обережними в словах, аби не зіпсувати стосунки. Займіться домашніми турботами або справами, які давно відкладали.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У четвер, 21 серпня, корисно зосередитися на самоаналізі та спостереженні за оточенням. Не давайте волю емоціям і уникайте нічних поїздок. Сьогодні добре підійде час для планування майбутніх проєктів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей день може бути виснажливим через чужі емоції, які легко впливають на вас. Астрологи радять обмежити коло спілкування та зайнятися творчістю чи духовними практиками. Важливо підтримувати позитивний настрій.

