Главная Гороскоп Гороскоп на 20 августа: Весам — открытие, Рыбам — равновесие

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 07:28
Гороскоп на 20 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 20 августа, убывающая Луна в Раке и 28-е лунные сутки — открывают возможности для самопознания, работы с эмоциями и нахождения гармонии. Астрологи советуют знакам Зодиака больше прислушиваться к себе, заниматься самоанализом и не поддаваться провокациям. Это идеальный день для раскрытия талантов, обучения новому и планирования будущих проектов.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 20 августа.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 20 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Среда обещает Овнам неожиданные внутренние открытия. Астрологи советуют сосредоточиться на саморазвитии и обучении. Лучше избегать необдуманных поступков и побыть в одиночестве, чтобы упорядочить мысли.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня можно закрепить важные планы и подготовиться к предстоящим переменам. Избегайте конфликтов и не давайте повода для споров. Хороший день для учебы, чтения и работы над собой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День откроет возможности для творчества и самовыражения. Астрологи советуют не спешить с решениями, прислушаться к интуиции и рассмотреть новые проекты, которые давно хотели реализовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Энергии дня делают вас сегодня чрезвычайно чувствительными. Настроение может меняться быстро, но именно это поможет лучше понять себя. Уделите время домашним делам и духовным практикам, это укрепит внутренний баланс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Среда подходит для того, чтобы завершить давно начатые дела. Астрологи советуют избегать излишней спешки, общения с негативными людьми и резких решений. День благоприятен для планирования будущих шагов.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня ваша интуиция подскажет, какие проекты стоит продолжить, а от каких лучше отказаться. Хорошее время для помощи другим, коллективных дел и обсуждения важных вопросов с близкими.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День обещает глубокие внутренние открытия. Астрологи советуют уделить внимание самоанализу, избегать негативных эмоций и не конфликтовать с окружающими. Время у воды или на свежем воздухе принесет спокойствие и ясность мыслей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Среда, 20 августа, благоприятна для работы с эмоциями и творческих проектов. Возможны неожиданные идеи, которые стоит записать и обдумать. Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции и не бояться делать смелые, но продуманные шаги.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня хорошо заниматься обучением, поиском новых знаний и практических навыков. Избегайте поспешных решений и поездок в темное время суток. Хороший день для внутреннего роста и планирования важных дел.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среда откроет перед Козерогами возможность увидеть первопричины своих проблем и найти пути их решения. Астрологи советуют не оценивать мир критически, а принимать его таким, какой он есть. Домашние дела принесут стабильность и спокойствие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День идеален для творчества, общения с мудрыми людьми и работы над собой. Сегодня не стоит провоцировать конфликты, а лучше заниматься гармонизацией отношений и собственных мыслей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Среда, 20 августа, поможет Рыбам найти внутреннее равновесие и понять свой путь. Астрологи советуют уделять внимание эмоциям, не поддаваться негативу и работать с собственными талантами.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 20 августа
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
